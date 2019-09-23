2019-09-23T09:47:57+03:00
Общество

Студенты УГТУ побывали на производственных объектах ЛУКОЙЛ-Коми

Будущих нефтяников познакомили с процессом добычи "черного золота" и производством бензина
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Студенты УГТУ побывали на производственных объектах Усинского газоперерабатывающего завода.Студенты УГТУ побывали на производственных объектах Усинского газоперерабатывающего завода.
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В рамках ежегодного профориентационного проекта «Дни ЛУКОЙЛа в УГТУ» студенты Усинского филиала вуза познакомились с производственной инфраструктурой ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» и Усинского газоперерабатывающего завода.

Первым пунктом экскурсии стала кустовая площадка, где будущие нефтяники узнали о видах скважин и насосного оборудования, ближе познакомились с процессом добычи нефти. Ребятам рассказали, что пермокарбоновая залежь Усинского месторождения – уникальна для мировой практики нефтедобычи. Добываемая здесь нефть имеет высокую степень вязкости, поэтому для ее извлечения на поверхность используются передовые технологии.

На кустовой площадке будущим нефтяникам рассказали о видах скважин и насосного оборудования, о процессе добычи нефти.

На кустовой площадке будущим нефтяникам рассказали о видах скважин и насосного оборудования, о процессе добычи нефти.

Далее молодежь отправилась в цех подготовки и переработки нефти. Здесь находится установка подготовки нефти «Уса-Тяжелая нефть», которая специализируется именно на высоковязких углеводородах. Особое внимание привлекла работа технологов в операторной – все процессы цеха выведены на мониторы, работа автоматизирована и участие человека сводится к минимуму.

Завершили осмотр производственных объектов посещением Усинского газоперерабатывающего завода. Ребята узнали о производстве бензина газового стабильного – основного продукта завода, побывали на дожимной компрессорной станции, познакомились с технологией очистки газа перед поставкой потребителю.

– Я впервые на производстве, экскурсия получилась увлекательной, – поделилась впечатлениями второкурсница Наталья Черникова. – Самым интересным для меня стал рассказ о скважинном штанговом насосе – то есть станке-«качалке». Я считаю, что правильно выбрала профессию, и, благодаря таким выездам интерес к ней только растет. Есть мотивация узнавать еще больше.

Особое внимание студентов привлекла работа технологов в операторной, где все процессы цеха выведены на мониторы.

Особое внимание студентов привлекла работа технологов в операторной, где все процессы цеха выведены на мониторы.

В этом году проведение «Дней ЛУКОЙЛа в УГТУ» приурочено к Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. В рамках профориентационного проекта студенты также побывают на объектах нефтешахтного предприятия «Яреганефть», примут участие в производственных совещаниях и многих других мероприятиях. Итоги «Дней ЛУКОЙЛа в УГТУ» подведут в октябре.

Профориентационный проект «Дни ЛУКОЙЛа в УГТУ» проходят в рамках Всероссийскоого фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче

Профориентационный проект «Дни ЛУКОЙЛа в УГТУ» проходят в рамках Всероссийскоого фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче

ИСТОЧНИК KP.RU

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