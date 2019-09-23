МегаФон поможет врачам клиники «РГС-Мед» сохранить врачебную тайну

МегаФон организовал виртуальную частную сеть VPN для крупнейшей в Республике Коми поликлиники — «РГС-Мед». «Защищенный тоннель» оператора соединил между собой сразу четыре подразделения медицинского учреждения в Сыктывкаре, Ухте, Усинске и Воркуте. Благодаря такому решению персональные данные клиентов клиники надежно защищены.

Технология VPN (Virtual Private Network) МегаФона обеспечивает для 500 сотрудников медучреждения безопасный доступ к корпоративной сети и электронным базам данных. Выделенный канал связи с пропускной способностью интернета до 25 Мбит/с также позволяет докторам в режиме онлайн собирать консилиум врачей в городах на расстоянии в 1000 километрах друг от друга.

- Благодаря VPN-сети МегаФона все персональные данные наших пациентов, в том числе, информация по истории болезни, надежно защищены от внешних угроз, несанкционированного редактирования, печати или удаления, — комментирует финансовый директор поликлиники «РГС-Мед» Оксана Логинова. – Более выгодные расценки на телеком-обслуживание, современные цифровые решения, и главное – надежное качество связи во всех городах нашего присутствия — вот основные критерии, которые стали для нас определяющими при выборе оператора.

- В этом году среди бизнес-сообщества Республики Коми спрос на VPN-каналы вырос более чем в 1,5 раза. Защита данных особенно необходима учреждениям, работающим с конфиденциальной информацией. Поэтому сегодня медклиники предъявляют повышенные требования к надежности, безопасности каналов связи, по которым будет происходить обмен данными. Наше решение соответствует этим требованиям, — сообщил руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Республике Коми Александр Никитонов.

МегаФон предлагает целую экосистему цифровых решений для различных бизнес-задач заказчика.