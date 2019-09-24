2019-09-24T11:37:38+03:00
Общество

Стала известна личность виновника ДТП в Сыктывкаре, где погибли отец и сын

39-летний Максим - предприниматель из Выльгорта
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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Сыктывкарцы выяснили, что виновник страшного ДТП в местечке Кочпон-Чит — 39-летний предприниматель из Выльгорта Максим Т. Они не стесняются в выражениях, когда пишут о мужчине, из-за которого оборвались жизни 33-летнего сыктывкарца и его 4-летнего сына.

39-летний житель Выльгорта мало чем отличается от других — он частный предприниматель, отец, муж, владелец дорогой машины и любитель больших скоростей. Увлечение последними вкупе с алкогольным опьянением стоили жизни двух человек.

Погибших в аварии в местечке Кочпон-Чит отца и сына похоронят сегодня, 24 сентября, на кладбище в Верхнем Чове Сыктывкара. Горожане разделяют горе сыктывкарки, которая потеряла в ДТП мужа и сына и собирают для нее деньги.

Напомним, что ДТП произошло вечером 21 сентября в местечке Кочпон-Чит. Водитель «Лексуса» выехал на встречную полосу и протаранил «Ауди», которая в результате столкновения вылетела в кювет. В ДТП погибли 33-летний водитель «Ауди» и его 4-летний сын.

Следователи также уточнили, что 39-летний водитель «Лексуса» был пьян. В ГИБДД по Коми добавили, что в мае этого года виновника ДТП лишили прав на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде. В сентябре он был привлечен к ответственности за пьяную езду повторно. Сейчас мужчина находится в больнице. Около его палаты дежурит полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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