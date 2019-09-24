2019-09-24T11:06:00+03:00
Общество

«Дни ЛУКОЙЛа в УГТУ» продолжили товарищеские матчи по мини-футболу

Итогом товарищеской игры стала победа команды студентов со счетом 8:5.
Поделиться:
Несмотря на капризы погоды, болельщиков активно поддерживали свои команды в течение всей игры.Несмотря на капризы погоды, болельщиков активно поддерживали свои команды в течение всей игры.
Изменить размер текста:

В рамках ежегодного профориентационного марафона в Усинске и Ухте состоялись товарищеские встречи между футбольными командами молодых специалистов ЛУКОЙЛ-Коми и студентов Ухтинского государственного технического университета.

Матч в Усинске проходил на паркете спортзала ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз». Команда УГТУ сразу вырвалась вперед. После стартовой результативной атаки студенты удвоили преимущество прицельным ударом в «девятку» и повели в счете 2:0 уже к пятой минуте матча. К концу первого тайма команда нефтяников отметилась двумя точными ударами, но команда УГТУ вновь ответила голом – 3:2.

Матч в Усинске проходил на паркете спортзала ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз».

Матч в Усинске проходил на паркете спортзала ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз».

Вторая часть встречи также осталась за футбольной дружиной УГТУ. Итогом товарищеского матча стала победа команды УГТУ со счетом 8:5.

– Великолепная игра, нам очень понравилась, – поделился третьекурсник Марк Сармандеев. – С нефтяниками мы встречаемся каждый год, и на этот раз нам улыбнулась удача. Спасибо лукойловцам за то, что подарили отличное настроение.

Товарищеские встречи между футбольными командами специалистов ЛУКОЙЛ-Коми и студентов УГТУ проходят в рамках профориентационного марафона.

Товарищеские встречи между футбольными командами специалистов ЛУКОЙЛ-Коми и студентов УГТУ проходят в рамках профориентационного марафона.

В Ухте матч состоялся под открытым небом на поле спортивного комплекса «Буревестник»: болельщиков нисколько не пугали капризы погоды, они поддерживали свои команды в течение всей игры. Спортсмены на поле выкладывались по полной, не жалели ни сил, ни соперников. В результате матч выдался богатым на голы и голевые моменты. Работы хватало обоим вратарям. Но молодость и азарт взяли вверх над опытом. Итоговое 8:4 на табло – яркое тому подтверждение.

– Такие встречи, безусловно, помогают сплотить коллектив и ближе познакомиться с будущими коллегами, – уверен капитан команды Совета молодых специалистов ЛУКОЙЛ-Коми Алексей Шаталов.

В Ухте товарищеские матч проходили под открытым небом на поле спортивного комплекса «Буревестник»

В Ухте товарищеские матч проходили под открытым небом на поле спортивного комплекса «Буревестник»

«Дни ЛУКОЙЛа в УГТУ» продолжаются. Впереди у студентов и нефтяников – совместные лекции и производственные совещания, экскурсия на объекты нефтешахтного предприятия «Яреганефть» и другие мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Тина Канделаки о бодипозитиве: «Когда про 150-ти килограммовых девушек говорят, что это классно, у меня возникает вопрос»
Знаменитая телеведущая и медиаменеджер рассказала «КП» о том, почему не стоит изолировать человека от общества из-за сексуальной ориентации и почему не одобряет реакцию Хабиба Нурмагомедова на «обнаженку»
Новости 24
Стали известны подробности гибли 18-летнего охотника в Усогорске
В Коми возобновили полеты из Сыктывкара в Архангельск
В Удорском районе на охоте от ранения в горло погиб 18-летний юноша
Жители Коми взяли 4 награды на фестивале «Туйвеж»
Житель Коми заплатит 479 тысяч рублей за выкуренную сигарету
Зима близко: чего ждать в ближайшую неделю рассказали синоптики Коми
Республика Коми входит в число регионов с наименьшим ростом заплат
В Коми в ДТП погиб 28-летний мотоциклист
В Воркуте «девятка» врезалась в тепловоз
В ДТП в Сыктывкаре погиб человек: возбуждено уголовное дело
При пожаре в Сосногорске пострадал пенсионер
Гапликов занял 50-е место среди российских губернаторов
В Айкино торжественно открыли окна в детском саду
Организатор антимусорного пикета в Сыктывкаре рассказала, как он пройдет
В Сыктывкаре коровы перекрыли Октябрьский проспект
Из-за подозрительного пакета в Сыктывкаре перекрыли улицу Бабушкина
В ДТП в Сыктывкаре пострадали две семилетних девочки
В Сыктывкаре 13-летняя школьница распространяла наркотики
Как горячие пирожки в мороз: жители Коми раскупили почти все билеты на новое шоу Филиппа Киркорова
В Коми на болоте нашли труп женщины
Мэрия Сыктывкара: "В пикете против полигона на Шиесе могут участвовать только 40 человек"
В Коми легковушка врезалась в пассажирский автобус: погиб водитель отечественного авто