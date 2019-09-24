«Дни ЛУКОЙЛа в УГТУ» продолжили товарищеские матчи по мини-футболу

В рамках ежегодного профориентационного марафона в Усинске и Ухте состоялись товарищеские встречи между футбольными командами молодых специалистов ЛУКОЙЛ-Коми и студентов Ухтинского государственного технического университета.

Матч в Усинске проходил на паркете спортзала ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз». Команда УГТУ сразу вырвалась вперед. После стартовой результативной атаки студенты удвоили преимущество прицельным ударом в «девятку» и повели в счете 2:0 уже к пятой минуте матча. К концу первого тайма команда нефтяников отметилась двумя точными ударами, но команда УГТУ вновь ответила голом – 3:2.

Матч в Усинске проходил на паркете спортзала ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз».

Вторая часть встречи также осталась за футбольной дружиной УГТУ. Итогом товарищеского матча стала победа команды УГТУ со счетом 8:5.

– Великолепная игра, нам очень понравилась, – поделился третьекурсник Марк Сармандеев. – С нефтяниками мы встречаемся каждый год, и на этот раз нам улыбнулась удача. Спасибо лукойловцам за то, что подарили отличное настроение.

Товарищеские встречи между футбольными командами специалистов ЛУКОЙЛ-Коми и студентов УГТУ проходят в рамках профориентационного марафона.

В Ухте матч состоялся под открытым небом на поле спортивного комплекса «Буревестник»: болельщиков нисколько не пугали капризы погоды, они поддерживали свои команды в течение всей игры. Спортсмены на поле выкладывались по полной, не жалели ни сил, ни соперников. В результате матч выдался богатым на голы и голевые моменты. Работы хватало обоим вратарям. Но молодость и азарт взяли вверх над опытом. Итоговое 8:4 на табло – яркое тому подтверждение.

– Такие встречи, безусловно, помогают сплотить коллектив и ближе познакомиться с будущими коллегами, – уверен капитан команды Совета молодых специалистов ЛУКОЙЛ-Коми Алексей Шаталов.

В Ухте товарищеские матч проходили под открытым небом на поле спортивного комплекса «Буревестник»

«Дни ЛУКОЙЛа в УГТУ» продолжаются. Впереди у студентов и нефтяников – совместные лекции и производственные совещания, экскурсия на объекты нефтешахтного предприятия «Яреганефть» и другие мероприятия.