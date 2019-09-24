Смертельная инъекция. В Печоре судят врача, которую обвиняют в гибели 18-летнего парня

Год назад в Печоре 18-летний Александр Зюзев умер на больничной койке. Родители погибшего предполагают, что в смерти парня виноваты медики, которые ввели ему антибиотик, вызвавший анафилактический шок. Уже прошло первое заседание о причинении смерти по неосторожности, сообщил «Комсомольской правде в Коми» руководитель частной юридической фирмы Александр Адевосян, который занимается сопровождением дела.

Около года понадобилось для того, чтобы следователи закончили расследование по делу о смерти 18-летнего парня в Печоре и направили материалы в суд. По версии следствия, 1 октября прошлого года заведующая не ознакомилась с медицинской картой больного, в которой говорилась о непереносимости им препарата «Цефтриаксон». Она не провела диагностику и назначила внутривенное введение лекарства. Это стало причиной трагедии - у пациента развился анафилактический шок, он привел к клинической смерти. Парня удалось реанимировать, но спустя 12 дней он умер из-за осложнений.

Фото из архива матери погибшего

В конце августа этого года состоялось первое судебное заседание по уголовному делу, на котором допросили свидетелей.

- Факт в том, что медсестра инфекционного отделения прямо указала на подсудимую и сказала, что она заставляла исправлять документы и вносить незаконные записи в медицинскую карточку погибшего. При этом подсудимая не извинялась перед матерью погибшего. Вину свою она также не признает, - отметил юрист.

Представитель Печорской ЦРБ частично признала компенсацию морального вреда в отношении матери погибшего.

- Мы заявляли в качестве компенсации 1 млн 700 тыс. рублей, но это, конечно, символическая плата. Мы не можем оценить жизнь и здоровье ребенка, они бесценны, - уточнил Александр Адевосян.

Судебное следствие продолжается. Следующее заседание по делу о причинении смерти по неосторожности состоится 5 ноября. Юрист не исключает, что приговор суда прозвучит не в этом году.

Напомним, что 18-летний Александр Зюзев умер на больничной койке 12 октября 2018 года. В прошлом году молодой человек окончил школу и поступил на заочное отделение вуза в Санкт-Петербурге. Молодой человек мечтал стать метеорологом. Параллельно он работал, так как хотел быть самостоятельным. Впереди – много планов, но все они оборвались.

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