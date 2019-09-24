2019-09-24T14:44:52+03:00
Общество

Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованием

Талантливым студентам пришлось найти источник кибератаки, который отключил иллюминацию аттракциона в Сочи
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Пройти уникальную программу по кибербезопасности смогли 40 студентов, которые победили на всероссийском соревновании «Кибервызов: Новый уровень».Пройти уникальную программу по кибербезопасности смогли 40 студентов, которые победили на всероссийском соревновании «Кибервызов: Новый уровень».
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Программа по кибербезопасности, которую провел Образовательный центр «Сириус» при поддержке «Ростелекома» и его дочерней компании «Ростелеком-Солар», завершилась киберучениями, прошедшими в необычном формате. В них приняли участие 40 студентов 1–4 курсов, победивших во всероссийском соревновании по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень».

Курс ориентирован на получение студентами углубленных знаний в области защиты и расследования кибератак, в том числе в сегменте автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Технологические решения, предоставленные партнерами «Ростелеком-Солар» — компаниями «ИнСАТ», Entensys и Positive Technologies — позволили максимально приблизить лабораторную базу к инфраструктуре реального промышленного предприятия.

Лекции и практические занятия со студентами провели преподаватели в сфере информационной безопасности и ведущие эксперты «Ростелеком-Солар», национального провайдера технологий и сервисов кибербезопасности. Отдельные модули были посвящены вопросам профессиональной этики, информационной безопасности как бизнес-функции, а также компетенциям, необходимым для успешной карьеры в этой профессиональной сфере.

- При разработке теоретических и практических занятий мы фокусировались на двух задачах: дать талантливым ребятам системные и практические знания по выявлению и отражению кибератак, а также, что не менее важно, объяснить им важность этических аспектов в информационной безопасности, — рассказал Игорь Ляпунов, вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности.

Заключительным этапом программы стали киберучения, в ходе которых студенты должны были за отведенное время включить иллюминацию на аттракционе «Колесо времени» в первом тематическом парке страны — Сочи Парке. «Колесо времени» – один из самых высоких аттракционов в России, его высота составляет 57 метров. В иллюминации «Колеса» задействовано 10 000 диодных модулей подсветки.

Во время киберучений студенты должны были включить иллюминацию на аттракционе «Колесо времени» в Сочи Парке.

Во время киберучений студенты должны были включить иллюминацию на аттракционе «Колесо времени» в Сочи Парке.

Для киберучений эксперты «Лаборатории кибербезопасности АСУ ТП» компании «Ростелеком-Солар» и специалисты Сочи Парка создали отдельную инфраструктуру, имитирующую сеть управления автоматикой аттракциона. При этом доступ участников к реальной инфраструктуре был ограничен исключительно возможностью взаимодействия с системой иллюминации. По легенде, «злоумышленник» проник в нее и отключил подсветку «Колеса времени». Студентам необходимо было восстановить работоспособность иллюминации, а затем расследовать этот инцидент с точки зрения информационной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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