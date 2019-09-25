2019-09-25T08:29:21+03:00
Общество

Виновника ужасной аварии в местечке Кочпон-Чит арестуют на два месяца

Сыктывкарский городской суд удовлетворил ходатайство следователя
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Фото ГУ МЧС по Республике КомиФото ГУ МЧС по Республике Коми
Изменить размер текста:

Сыктывкарский городской суд подписал постановление об аресте виновника ДТП, произошедшем 21 сентября в местечке Кочпон-Чит. Его заключат под стражу на два месяца. Об этом пишет пресс-служба Следственного комитета Республики Коми.

Напомним, что на прошлой неделе владелец «Лексуса», будучи пьяным, выехал на встречную полосу. Он протаранил автомобиль «Ауди», в котором находились 32-летний мужчина и его четырехлетний сын. Взрослый умер ещё до приезда скорой. За жизнь мальчика боролись врачи, но спасти малыша не удалось.

Сейчас следователи расследуют дело, возбужденное по факту страшной аварии. Погибших отца и сына похоронили вчера. На месте их гибели появился стихийные мемориал, куда жители Кочпон-Чита несут цветы и игрушки. Также в соцсетях организовали сбор денег для сыктывкарки, которая потеряла в этой страшной аварии мужа и сына.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельная инъекция. В Печоре судят врача, которую обвиняют в гибели 18-летнего парня

В конце августа состоялось первое заседание (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Трое ухтинцев до смерти забили мужчину деревянным бруском
Жители Ухты недовольны штырями, торчащими из асфальта
Стали известны подробности гибели 18-летнего охотника в Усогорске
В Коми возобновили полеты из Сыктывкара в Архангельск
В Удорском районе на охоте от ранения в горло погиб 18-летний юноша
Жители Коми взяли 4 награды на фестивале «Туйвеж»
Житель Коми заплатит 479 тысяч рублей за выкуренную сигарету
Зима близко: чего ждать в ближайшую неделю рассказали синоптики Коми
Республика Коми входит в число регионов с наименьшим ростом заплат
В Коми в ДТП погиб 28-летний мотоциклист
В Воркуте «девятка» врезалась в тепловоз
В ДТП в Сыктывкаре погиб человек: возбуждено уголовное дело
При пожаре в Сосногорске пострадал пенсионер
Гапликов занял 50-е место среди российских губернаторов
В Айкино торжественно открыли окна в детском саду
Организатор антимусорного пикета в Сыктывкаре рассказала, как он пройдет
В Сыктывкаре коровы перекрыли Октябрьский проспект
Из-за подозрительного пакета в Сыктывкаре перекрыли улицу Бабушкина
В ДТП в Сыктывкаре пострадали две семилетних девочки
В Сыктывкаре 13-летняя школьница распространяла наркотики
Как горячие пирожки в мороз: жители Коми раскупили почти все билеты на новое шоу Филиппа Киркорова
В Коми на болоте нашли труп женщины
Мэрия Сыктывкара: "В пикете против полигона на Шиесе могут участвовать только 40 человек"
В Коми легковушка врезалась в пассажирский автобус: погиб водитель отечественного авто