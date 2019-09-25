Виновника ужасной аварии в местечке Кочпон-Чит арестуют на два месяца

Сыктывкарский городской суд подписал постановление об аресте виновника ДТП, произошедшем 21 сентября в местечке Кочпон-Чит. Его заключат под стражу на два месяца. Об этом пишет пресс-служба Следственного комитета Республики Коми.

Напомним, что на прошлой неделе владелец «Лексуса», будучи пьяным, выехал на встречную полосу. Он протаранил автомобиль «Ауди», в котором находились 32-летний мужчина и его четырехлетний сын. Взрослый умер ещё до приезда скорой. За жизнь мальчика боролись врачи, но спасти малыша не удалось.

Сейчас следователи расследуют дело, возбужденное по факту страшной аварии. Погибших отца и сына похоронили вчера. На месте их гибели появился стихийные мемориал, куда жители Кочпон-Чита несут цветы и игрушки. Также в соцсетях организовали сбор денег для сыктывкарки, которая потеряла в этой страшной аварии мужа и сына.

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