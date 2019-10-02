«Приглашал на бесплатную пиццу, а люди не верили». Сыктывкарец Михаил Пронько рассказал участникам проекта «КП», как привлекать клиентов

В центре Сыктывкара уже восемь месяцев работает пиццерия «Пронькерс». Внутри - современный интерьер, улыбчивые бариста и приятная музыка. Кажется, что все так, как и везде. Однако это первая пиццерия в столице Коми, где развивают концепцию игрового пространства. Здесь, например, не только едят пиццу, но и участвуют в игровых баттлах.

Креативный подход к ведению бизнеса порождает сотни вопросов «Как?» Участники проекта «Взаимный интерес» газеты «КП в Коми» завалили ими основателя фирмы Михаила Пронько. 29-летний бизнесмен честно рассказал, зачем загонял компанию в искусственный кризис, чем ценна критика от клиента и для чего в пиццерии игры.

Про собственное дело

Я окончил институт по специальности инженер-электрик, устроился в крупную нефтяную корпорацию. В вахтовой работе меня все устраивало: месяц трудился в Усинске и месяц отдыхал в Сыктывкаре. Но три года назад однажды подумал, что в свободное время могу заняться бизнесом. Опорой и бизнес-партнером стал брат. В апреле 2016 году открыли первую доставку мексиканской кухни в Сыктывкаре, но бизнес не пошел. Люди не спешили заказывать тако, буррито и кесадилья.

Это был первый кризис. В такие тяжелые времена мозг работает на капитальном энергоресурсе, он начинает кипеть, генерировать массу идей. Я понял, что если что-то не придумаю, то мне нечем будет платить зарплату людям.

Мы нашли человека, который помог нам создать тесто по уникальной рецептуре, и в августе 2016 года вышли на рынок с понятным для всех продуктом — пиццей. Но вначале у нас была только доставка. Кстати, есть пиццерии, где тесто готовят прямо перед тем, как положить его в печь. Это не плохо, но мы идем по более сложному пути. Когда готовим, то тщательно вымеряем муку, воду и даже температуру в помещении. Прежде чем стать пиццей, тесто созревает двое суток! И в этом его уникальность. В общем, благодаря реновации рост на заставил себя ждать.

Про искусственный кризис

Через полтора года после старта с доставкой пиццы мы почувствовали застой - ты и не в кризисе, но и не в лидерах. Это болото, в котором не тонешь, но и не можешь выбраться на берег. Поняли, что нам нужен искусственный кризис - риск, который приведет к увеличению компании или к ее уничтожению. Некоторые люди берут ипотеку на 30 лет, а мы взяли кредит на развитие бизнеса в три миллиона рублей с обязательством погасить его за три года!

Спикера внимательно слушали, а после задавали много вопросовФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В то время я еще работал в Усинске, а в Сыктывкаре параллельно шел ремонт перед открытием пиццерии. Я круглые сутки висел на телефоне, разговаривая с поставщиками стройматериалов. Ко всему прочему «горела» доставка, курьеры не укладывались в оговоренные 59 минут доставки, а значит многие заказы пришлось отдать клиентам бесплатно за долгое ожидание. В это горячее время для бизнеса время меня отправляют чистить снег лопатой у трансформаторной подстанции. Понимаете, в Сыктывкаре все летит в тартарары, а в Усинске я как наемный сотрудник копаю снег! В общем, я решил уволиться со стабильной и приносящей хорошие деньги работы в компании.

Про игровое пространство

В феврале этого года мы торжественно открыли пиццерию в центре Сыктывкара, где можно не только заказать доставку, но и посидеть. Летом мы были в минусе, но с приходом осени снова пошли в рост. Здесь мы продвигаем концепцию игрового пространства для гостей пиццерии - они играют в настольные игры, которых у нас в арсенале огромное количество.

Чтобы замотивировать сотрудников на кухне, мы будем использовать бонусы, шкалу личного рейтинга, общий рейтинг пиццерии. Чем быстрее и качественней сделал пиццу, тем больше баллов получил! Представьте себе, у ребят будет личный кабинет, где они смогут смотреть, кто быстрее сделал пиццу. Затем, мы будем вести постоянную борьбу за рейтинг. Например, набери 1000 баллов за два дня и выиграй выходной или сертификат в спортзал. Моя задача сделать так, чтобы сотрудникам было интересно и увлекательно работать у нас.

На фото - участники встречи «Взаимный интерес»Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Подробности

Кейсы от создателя пиццерии Михаила Пронько

Как развивать бренд:

- Надо сначала дать человеку попробовать продукт твой бесплатно, чтобы он понял классно это или нет. На прошлой неделе я выходил на улицу и раздавал листовки на бесплатные кусочки пиццы. Горожане боялись их брать, не верили. Но когда я подробно объяснял, что это не обман, я директор предприятия, а пиццерия находится за углом, люди оттаивали и просили сразу четыре листовки — для родных, друзей, знакомых.

Как найти постоянного клиента:

- В деловом центре столицы есть много организаций, которые находятся рядом с нашей пиццерией. Я написал письмо в каждую фирму с приглашением-подарком на получение бесплатной пиццы. Однажды к нам зашел директор оконной компании и рассказал, что несколько месяцев назад сотрудник фирмы распечатал письмо с приглашением, отнес ему со словами: «Это развод». Но руководитель с ним не согласился, воспользовался нашим предложением. С тех пор все время заказывает пиццу у нас.

Советы знатока

Вопросы Михаилу Пронько от участников встречи «Взаимный интерес»

Лилия Терегулова, создатель творческого пространства «Добрая мама»: «Как создавался ваш бренд?»

- У меня не было задачи создать личный бренд. Я во всех соцсетях рассказывал о том, чем занимаюсь, вел свой блог. Сейчас понял, что это реально работает. И даже если под постом нет лайков и комментариев, это не значит, что его не читают. Для меня было откровением, когда узнал через знакомых, что одна крупная IT-компания знает мой блог и постоянно его мониторит. Так что писать и заявлять о себе нужно, несмотря на кажущееся отсутствие отклика.

Дмитрий Махов, владелец интернет-магазина «Скетчбук для Воркуты»: «Ходите к конкурентам за «фишками»?

- Раньше часто ходил, следил за их новинками. Теперь все больше общаюсь с клиентами, которые приходят к нам в пиццерию. Это уникально узнавать мнение людей, для которых мы работаем. Например, когда раздавал листовки, то узнал, что в гавайскую пиццу не надо класть перец. Дословно звучало так: «Это дичь». У нас бывают авралы, когда заказов много и курьеры не успевают отвезти пиццу. Тогда я закрываю ноутбук и доставляю ее сам. В эти моменты стараюсь разговорить клиента, узнать, что для него важно. Для меня гораздо ценнее, когда говорят, что с нашей пиццей не так. Пиццерия — нескончаемое поле для улучшения процессов.

Сыктывкарский фитнес-тренер и блогер Павел Торопов: «Бывает, что ты на взлете, но чувствуешь, что готов упасть?»

- Однажды популярный бизнесмен Аяз Шабутдинов сказал, что надо работать в два раза сильнее, когда все хорошо. Поэтому расслабляться не надо. Когда ты упадешь? А кто его знает. Но, вообще, я предчувствую многие свои ошибки и неудачи. В этом я здоровый параноик и перфекционист — всегда залезаю во все процессы с головой, мне это нравится, это мой путь.

Владислав Семин, основатель движения Workout_skt: «Что тебя мотивирует?»

- Огромные, необъятные цели, то - что не здесь и сейчас. Это и развитие геймефикации процессов, и масштабирование бизнеса, и разработка модели франчайзинга. Сейчас перед пиццерией много задач - финансовых, операционных.

Порой ты просыпаешься утром с ощущением, что тебя накрывает медная крышка. Есть ли в тебе силы ее преодолеть? Есть ли какая-то высокая цель, по сравнению с которой эти задачи кажутся мелочью? Если есть энергия это преодолеть, то ты нашел свою цель. Если же при такой цели энергии не возникает, то она не твоя. Ищи другую.

После встречи Михаил провел мастер-класс для самого юного участника встречи - 8-летнего МаксимаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Кстати

Секреты идеальной пиццы

В конце встречи «Взаимный интерес» основатель «Пронькерс» показал, как готовить пиццу. Он устроили мастер-класс для участников, а в качестве главного ученика выбрал 9-летнего Максима Симакова. Руководитель пиццерии признался, что прежде чем сам научился готовить, сжег не менее ста пицц.

Мальчик под руководством Михаила Пронько научился раскатывать тесто, убирать из него пузырьки, жонглировать им, чтобы придать ему эластичности, покрывать нужным слоем томатного соуса и сыра, раскладывать кружочки колбаски. Михаил с юным учеником приготовили пиццу за 10 минут, а затем отправили ее в печь, где через 5 минут она уже была готова. Деловую беседу участники проекта «Взаимный интерес» завершили, по-дружески разделив горячую пиццу.

Трансляцию с мастер-класса могут посмотреть все желающиеФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Где посмотреть?

Видеотранляция со встречи по ссылке - https://vk.cc/9RojLO

Видеотранляция с мастер-класса по приготовлению пиццы - https://vk.cc/9Romkj

Блог Михаила Пронько - https://blog.pronkers.ru/

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