2019-09-26T10:32:34+03:00
Общество

В соцсетях появилось видео о жительнице Коми, которая разговаривает на птичьем языке

Надежда Каракчиева недавно переехала из Емвы в Сыктывкар
Дарья ЮДИНА
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Скриншот из видеоСкриншот из видео
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В соцсетях появилось видео, на котором жительница Коми «разговаривает» на птичьем языке. Героиня видео - Надежда Каракчиева обладает талантом принцесс Диснея: в ролике она издает нежные мелодичные трели.

Надежда Каракчиева сильно удивляет своим необычным талантом:

— На мой вопрос: «Может ты инопланетянка? Она ответила: «Мама тоже так говорит». Но она реально говорит с птицами. Чудо! - пишет автор видео Эльвира Илатовская.

Надежда Каракчиева недавно переехала из Емвы в Сыктывкар. Она является начинающим предпринимателем, внедряет релаксационную методику Мнуши. Суть этой методики — в мягкой работе с телом в одежде через очень глубокие, плавные, спокойные прикосновения, проминания и проглаживания

Автор видео - Эльвира Илатовская.

У жителей Коми много интересных талантов. Например, школьник из Вуктыла ведет видеоблог о растиениводстве: первый ролик он выпустил в 14 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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