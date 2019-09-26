«Мне от него больше нечего скрывать». Откровения сыктывкарских родителей о том, почему они решились на совместные роды

Рождение — одно из самых больших чудес и загадок человечества. Однако в обществе сложилось предубеждение — на родах должен присутствовать только врач, а будущим отцам их видеть не стоит, а то еще в обморок упадут. Однако с каждым годом все больше пар смело перешагивают через этот стереотип и рожают вместе. О том, зачем идти на партнерские роды и как они меняют жизнь «КП в Коми» рассказали супруги Алексей и Наталья Фроловы.

Курс молодого отца

Наталья: Перед партнерскими родами в Перинатальном центре пары проходят определенную подготовку, в которую входит и встреча с психологом. Специалист после беседы нам сразу сказала, что мы к этому опыту готовы. Я была уверена в Лёше: мы прошли вместе огонь, воду и медные трубы, поэтому скрывать мне от него мне нечего.

Совместные роды подходят далеко не всем. Есть мужчины, которые не переносят вида крови, или они настолько тонко чувствительные натуры, что будут переживать на родах. Есть и сами женщины, которые против присутствия супруга на родах. Они, так же как и их мужья, опасаются, что те перестанут их воспринимать как женщин. Это нужно обсуждать, когда только появились мысли о ребенке.

В ожидании часа Х

Наталья: Мы планировали рожать в Перинатальном центре, где есть залы для совместных родов. Но именно в день Х врач, который должен был меня принимать, ушел в отпуск. Поэтому врачи сказали, что с моим давлением надо ехать в кардиодиспансер. А там в совместных родах нам отказали.

Когда начались схватки, мне поставили прибор для отслеживания давления и сердцебиения у плода. Там были неудобные ремни, которые никак не могли удержать прибор в нужном положении, а медсестре надоело их все время поправлять. В какой-то момент она не выдержала и сказала: «Вызывай мужа». Когда Лёша приехал, всё пошло как по маслу. Несколько часов он держал прибор, следил за показаниями, чтобы, в случае чего, вызвать медсестру. Когда начались частые схватки, делал массаж, успокаивал. С ним мне было хорошо и комфортно.

Фото из архива героев статьи

Если бы мужа не было рядом, то, может быть, я согласилась на кесарево сечение. Врачи настаивали на операции, но я три раза писала отказную бумагу. Знакомый анестезиолог в этот день по чудесному стечению обстоятельств дежурил в кардиоцентре, он пошел к главврачу со словами: «Эта родит сама, можете даже не сомневаться». Благодаря врачу операцию отложили.

Алексей: Когда мне около девяти вечера позвонили и сказали, что могу приехать, то я был счастлив. В родильной палате 99% времени мы были вдвоем. Присутствие супруга на родах снижает медицинские риски, потому что муж, в отличие от медсестры, все время рядом. Обычно после рождения малыша маму и младенца разделяют - детей в одну палату, а рожениц в другую. В партнерских родах младенца сразу после рождения передают папе на руки, и ребенок не кричит в одиночестве. Свои первые три часа жизни, с 2-х ночи до 5-ти утра, дочка проспала у меня руках без единого вскрика.

Человек родился!

Наталья: Я всласть кричала и много спала. Организм так отреагировал. После мне рассказали, что это очень правильная реакция - спать даже, когда перерыв между схватками составляет всего две минуты. Когда дочка появилась на свет, мужа спросили: «Резать пуповину будете?» Алексей ответил: «Буду». Вдруг слышу: «Ой». Оказалось, Лёша не ожидал, что пуповина будет такой жесткой и не смог перерезать её с первого раза.

Алексей: Да, пуповина по ощущениям была как пластмассовая. Когда Ксюша родилась, она не хотела плакать и улыбалась. Тогда ее похлопали по попке, чтобы она закричала для раскрытия легких.

Мужчины хотят, а им не дают

Наталья: Далеко не каждый мужчина готов пережить партнерские роды. Некоторые готовы видеть в женщине только красивую куклу Барби, другие ипостаси им не интересны. В сознании мужчины прочно закреплено, что роды - дело врача. Для многих рождение ребенка чисто медицинский процесс, а не природный. Отсюда и социальный страх - вдруг что-то не так сделаешь или начнешь жену по-другому воспринимать.

Алексей: Идти или нет на партнерские роды - вопрос ответственности. Я не вижу проблемы взять эту ответственность, пройти путь с супругой до конца. Мне непонятно, почему другие мужчины на это не идут. По статистике, всего 30% мужей готовы пойти на партнерские роды. Возможно, их было бы больше, если бы не отсутствие готовности к совместным родам больниц и врачей. Так, мы встретили отказ со стороны кардиодиспансера. В итоге все сложилось хорошо, но могло быть и по-другому.

Уверен, что у большинства мужчин просто нет выбора - помогать супруге при рождении ребенка или нет. Наши больницы лишают их возможности присутствовать на родах.

Об опыте сыктывкарцев написали за границей

В прошлом году про партнерские роды супругов Ксении и Бориса Титаренко из Сыктывкара рассказал известный англоязычный журнал Russia Beyond. Молодая мама поделилась и с «КП в Коми», почему они на это решились.

- У женщины материнский инстинкт заложен от природы и для нее процесс от зачатия до рождения непрерывен. Мужчинам же полное осознание отцовства дается сложнее. Вот женщина беременна, а вот резко вас уже трое, и вся жизнь полностью изменилась. Как к такому подготовиться? А роды как раз то переходное состояние, когда мужчина понимает - да, это мой ребенок.

У нас роды были долгие, сложные. Для меня все было как в тумане. Давали много лекарств, я спрашивала про назначение каждого, но ничего не запоминала. Муж все переносил стойко, и за него я не волновалась, хотя зрелище было не для слабонервных. Зато после рождения ребенка, пока я пару часов дремала, малыш спал на руках у папы. И этот момент единения муж, по его словам, не забудет никогда.

Я считаю, что через этот опыт семья должна пройти вместе, чтобы мужчина понимал, что реальные роды – это не красивая картинка, как в кино. Это новый жизненный этап. И если решил стать отцом, то будь им от начала и до конца. Но к такой мысли нужно прийти самому.

Партнерские роды в Перинатальном центре Коми

2016 год - 701 случай - 19%*.

2017 год – 616 родов - 19%*.

2018 год- 638 родов - 22%*.

*Процент совместных родов от всех родов в Перинатальном центре.

Справка «КП-Коми»

Помогать беременной женщине при родах может супруг, мама роженицы, сестра, подруга или любой близкий человек. Партнеру разрешат присутствовать на совместных родах при следующих условиях:

- Нет симптомов ОРЗ.

- Есть справки о пройденной в течение года флюорографии легких.

- Партнер пришел в удобной домашней одежде со сменной обувью.

- В родах партнер помогает роженице занять удобную позу и расслабиться, делает массаж, помогает выполнять дыхательные упражнения, облегчающие процесс родов.

Важно!

- Участие партнера добавляет уверенности и спокойствия роженице, уменьшает её страхи. Это приводит к сокращению продолжительности родов, уменьшает число осложнений и вмешательств в процесс родов. Реже требуется назначение обезболивающих препаратов, - дали оценку практики совместных родов в Перинатальном центре Коми.

Мнение психолога

Ирина Кияшко, психолог Коми республиканского перинатального центра:

- Выбирайте партнером того, с кем комфортно работать в паре, так как роды – это работа. Не надо приглашать того, кто не представляет, что его будет ожидать и сам психологически не настроен участвовать в родах и помогать женщине.

Часто женщины опасаются, что партнер, особенно муж, увидит в родах что-то неприятное, страшное, упадет в обморок. Это не так. В конце родов, когда ребенок появляется на свет, партнер может выйти из родзала или остаться и стоять со стороны изголовья родовой кровати.

Нужно помнить, что партнерские роды – это только ваше решение. Если будущий отец отказывается от участия в родах - не надо его заставлять, тем более принуждать. Он может проявить свои отцовские чувства позже. Кстати, для того, чтобы женщина и её супруг хорошо подготовились к предстоящим родам, Перинатальный центр приглашает на курсы подготовки к родам «Современные родители». Там мы рассказываем, как протекают роды, учим обезболивать схватки, правильно дышать, выполнять определенные позы и делать массаж.

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