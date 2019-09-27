От «Зеленой субботы» до премьеры светового спектакля: выходные в Сыктываре

В этот раз выходные радуют сыктывкарцев разнообразием. Уик-энд с 27 по 29 сентября приготовил для жителей столицы Коми как полезно-просветительские акции, так и развлекательные события. Прокачать мозги можно на экскурсии от проекта «Пешком по Усть-Сысольску» или на лекциях Дмитрия Махова и Натальи Габовой. Избавиться от лишнего можно будет на «Зеленой субботе», а отдохнуть всей семьей в Театре оперы и балета или в Центре культурных инициатив «Югор». Вариантов отдыха много, ищите свой в нашей афише.

ЧТО: Активисты снова зовут сыктывкарцев на «Зеленую субботу». На переработку можно будет сдать стекло, макулатуру, пластик, крышки от бутылок, батарейки, металл, CD-диски, корпусы видеокассет и коробки из-под них. «Зеленая суббота» будет не только полезной, но и веселой: пришедших горожан ждут мастер-классы, лекции, фримаркет и розыгрыш призов.

ГДЕ: ТЦ «Парма» (Коммунистическая улица, 50).

КОГДА: 29 сентября с 11 до 16 часов.

ЧТО: Новая экскурсия от просветительского проекта «Пешком по Усть-Сысольску» будет называться «Вдоль улицы Тентюковской». Это будет вторая прогулка из серии «Город на старых картах». Экскурсию будет вести Вячеслав Слюсарев

ГДЕ: Сбор у пересечения улицы Интернациональной и улицы Свободы.

КОГДА: 28 сентября в 14 часов.

ЧТО: Детям и их родителям понравится фестиваль «Кисти-краски». Гостей ждет множество разнообразных мастер-классов, световое и песочное шоу и беспроигрышная лотерея. Стоимость входа — 200 рублей.

ГДЕ: Центр культурных инициатив «Югор» (Улица Горького, 2).

КОГДА: 28 сентября с 11 до 18 часов.

Костюмы артисты придумывают сами. Источник: https://vk.com/event119529599

ЧТО: У театра огненных и цирковых искусств «Power of fire» в воскресенье премьера — спектакль «Легенды Севера». Главным героем спектакля станет персонаж коми легенд — богатырь Кудым-Ош. Сочетание мистического сюжета, хореографии, акробатики, циркового искусства и волшебства света затянет зрителей на все время спектакля и не отпустит ещё очень долго. Цена билета — от 250 до 400 рублей.

ГДЕ: Театр оперы и балета (Коммунистическая улица, 32).

КОГДА: 29 сентября в 11 и 15 часов.

ЧТО: Хотите научиться читать семь книг одновременно и не путаться в смыслах? Или вам интересен интернет-маркетинг? Книжный червь со стажем Наталья Габова и владелец интернет-магазина «Скетчбук для Воркуты» Дмитрий Махов проведут лекции на соответствующие темы. Записаться на лекции можно по ссылке: https://vk.cc/9F88W8.

ГДЕ: Клуб «Танцующие люди» (Первомайская улица, 40).

КОГДА: 28 сентября в 16 часов.

Фото с сайта Театра оперы и балета

ЧТО: Театр оперы и балета на этой неделе открыл сезон. В субботу артисты порадуют сыктывкарских зрителей балетом «Дон Кихот». На следующей неделе театр распахнет двери три раза. Во вторник сходите в театр вместе с бабушкой или дедушкой, будет хороший повод — концерт ко Дню пожилых людей. 4 октября в оперетте «Сильва» дебютирует новенькая артистка Дарья Гапонова. Воскресенье отдадут детям: театр покажет сказочную оперу «Королевский бутерброд». Билеты на все постановки можно купить на сайте.

ГДЕ: Театр оперы и балета (Коммунистическая улица, 32).

КОГДА: Балет «Дон Кихот» — 27 сентября в 18 часов 30 минут. Концерт ко дню пожилых людей — 1 октября в 15 часов. Оперетта «Сильва» — 4 октября в 18 часов 30 минут. Сказочная опера «Королевский бутерброд» — 6 октября в 11 часов.

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