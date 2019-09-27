В Сыктывкаре было зафиксировано массовое отравление шаурмой

В Сыктывкаре горожанин купил шаурму в одном из заведений города, отравился и попал в больницу. Он не стал это терпеть и подал в суд на кафе, где купил продукт. В итоге, он добился выплаты в 40 750 рублей. На суде вскрылось, что он не единственный пострадавший от некачественной шаурмы - представители Роспотребнадзора рассказали о массовом отравлении, пишет Комиинформ.

Сыктывкарец, который из-за шаурмы попал в больницу, оценил компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей. Представитель ответчика не стала отрицать факт нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, но с иском не согласилась. Она отметила, что сумма компенсации слишком высока. Также она сослалась на то, что хозяйка кафе в добровольном порядке возместила пострадавшему 20 тысяч рублей.

В суде выступили представили Роспотребнадзора, которые рассказали, что «в связи с массовым отравлением граждан» они провели проверку кафе и нашли в продукте кишечную палочку и золотистый стафилококк. Заведение оштрафовали на 35 тысяч рублей и закрыли его на 30 дней.

Суд изучил материалы дела и, исходя из «разумности пределов» при определении размера компенсации вреда, взыскал с индивидуального предпринимателя в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 22 500 рублей, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в сумме 11 250 рублей, понесенные по делу судебные расходы в виде расходов на оплату услуг представителя в сумме 7 000 рублей. Всего 40 750 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ухтинец, устроивший дебош около кафе с шаурмой, осужден на 13 лет

Мужчина хотел убить работников кафе, палил из ружья и угрожал все взорвать (подробности).