Экс-мэр Сосногорска вышел из колонии на свободу по УДО

Осужденный за махинации экс-глава Сосногорского района Коми Игорь Леонов вышел на свободу, сообщает БНК.

Игорь Леонов был осужден на три года колонии общего режима за махинации с муниципальным имуществом. Но в местах не столь отдаленных он не задержался - вышел на свободу спустя 10 месяцев по УДО.

Напомним, экс-главу Сосногорского района задержали в апреле 2018 года в аэропорту Шереметьево, когда он пытался улететь в Барселону. В декабре 2018 суд приговорил его к 3 годам колонии общего режима с запретом занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение двух лет.

Суд установил, что в 2010 году будучи мэром Сосногорска Леонов провел фиктивные конкурсы для передачи муниципальной недвижимости, а также акции АО «Спецавтодор» стоимостью свыше 537 тысяч рублей. Нежилые помещения и ценные бумаги впоследствии Леонов перепродал по заниженной стоимости подконтрольному лицу - Черенкову. Следствие выяснило, что ущерб, нанесенный бюджету Сосногорска, превышает 15 млн рублей.

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