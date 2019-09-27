Мистические места и медведи: руководитель сыктывкарского туристического клуба рассказал о курьезах в походах

Сегодня в России отмечают День туризма — праздник для закаленных в походах, влюбленных в горы, реки и равнины и презирающих комфорт людей. В честь даты руководитель сыктывкарского клуба TouristCentr Андрей Ситар рассказал о курьезах в походе, с которыми знаком каждый турист.

Правило десяти минут

- Очень часто в походах действует правило, условно названное «правилом десяти минут» (у кого-то это могут быть шаги или метры). Это означает, что где бы ты не остановился на ночлег, обед, переправу через 10 минут ходьбы есть место лучше. Однажды мы с напарником шли в трехдневном экстремальном маршруте - без палатки и без спальников. Место было новое, а карта слишком плохая. Заплутали, а когда начало темнеть, соорудили лежанку из брёвен, подстелили лапник, но на крышу сил и времени не хватило, спали под дождевиками, спасаясь от комарья и вероятного дождя. Выспаться не удалось. Утром отправились дальше и через 10 минут ходьбы наткнулись на хорошую лежанку из досок на сваях с крышей и стенами с трёх сторон, кострищем и утварью. Могли бы переночевать с комфортом, но нет - сработало правило 10 минут!

Приполярный Урал, август 2013. «Волонтеры Уральских Троп»

Есть еще правило 10 шагов. Исследовали заказник Важьелью для прокладки экотропы. Полянка там есть симпатичная. Узнал я о ней зимой, когда мы шли неудобным маршрутом, а когда выходили, то нашли тропинку быструю и удобную. Только времени прошло с тех пор больше года. Решили эту тропинку найти и ее положить в основу экотропы. Нашли мы ее вроде сразу, только вот стала она уводить нас совсем в другую сторону. Засомневался я, оставил ребят, а сам пошёл в разведку. Снег уже в городе растаял, но в лесу ещё лежал по колено. Не найдя тропы, вернулся к ребятам. В итоге сделали круг, устали, набрали в сапоги растаявшего снега, вышли обратно к началу, и, решив не рисковать, нашли полянку уже снова неудобным маршрутом. Отдохнув, пошли на выход. Простая тропинка снова нашлась и уже не терялась. На середине пути она повернула на 90 градусов. В 10 шагах от поворота я увидел свои следы той самой разведки. Не дошел всего чуть-чуть. Поход мог оказаться намного легче, но сработало правило 10 шагов.

Мистическое место

- Порой встречаются на пути загадочные места. Так шли мы в многодневном горном маршруте по Приполярному Уралу, выходили пешком к Кожимскому тракту. Но пришлось сделать крюк и идти вдоль хребта Малдыиз. Карта на этот раз была хорошая. Шли по долине по натоптанной тропе - ничего сложного. Но к концу дня тропа стала то и дело исчезать, появлялись параллельно другие тропы, они разбегались, терялись. В конце концов уперлись в холм, которого на карте нет. Сомнения закрались, мол, а не ошиблись ли где, или не там свернули. Но хребет, как и прежде, оставался по правую руку. Заночевали в том месте. Для костра собирали сухие нижние ветки елей, но гнулись они словно свежие. Сигнал GPS трекера в этом месте тоже не пробивался к спутникам. На утро двинулись дальше, но тут же обнаружили что карта исчезла. Вернулись к месту ночевки, все облазили - нет карты. Благо до тракта оставалось недалеко, справились без неё. Но как только оттуда ушли, то все сразу вернулось на круги своя: ветки ломались, сигнал проходил, вещи не терялись.

Полярный Урал 2013

Страшная медведица

- Дикие звери в походе не редкость, но не все из них безобидные. Так в одной экспедиции в Печоро-Илычском заповеднике в районе кордона на реке Шайтановка отправились вчетвером с руководителем в лес на маршрут. В том районе жила одна медведица, которая периодически давала знать местным сторожам, что лес это её территория, но в то же время держала дистанцию от территории людей. На маршруте руководитель и я шли спереди, а две девушки - сзади. В какой-то момент дамы услышали четкий рёв медведицы, а мы спереди не услышали (до сих пор гадаю почему). И в этот же самый момент руководителю приспичило в туалет. Он останавливается, разворачивается и говорит: «Ну, мальчики - налево, девочки - направо». Я поддержал, и мы ушли в кусты. Возвращаемся, а на девицах лица нет. Мы спрашиваем, что случилось? Они рассказали, что услышали медведя, а мужчины тут же скрылись в кустах, оставив их на тропе одних-одинёшенек. Так и стояли с круглыми глазами. Мы же переглянулись с улыбками, не подавая виду, но не стали задерживаться. Все дружно ускорили шаг в противоположном от медведя направлении.

Фотографии из архива героя статьи

Ливень в палатке

- Комфорт похода часто зависит и твоего снаряжения. И если в чем-то не разбираешься, лучше спросить у более опытных товарищей, чем полагаться на удачу. Так по юности отправились в очередную недельную экспедицию в заповедник. Тогда я ещё был далёк даже от базовых знаний туризма. Палатку мне подогнал отец, он брал её пару раз на пикники. Я подумал, вот и отлично, не надо будет заморачиваться. Добирались долго. Как приехали, сразу поставили палатки, сколотили стол (базовый лагерь как никак) и только успели натянуть над столом тент, как пошёл конкретный ливень. Мы пообедали и сидели в сухости, пока дождь не закончился. День уже близился к концу, все отправились по палаткам. Я открываю свою, мимо входа проплывает тапок. Оказалось, что эта палатка чисто кемпинговая, она не выдерживает даже средний дождик, не говоря уже про ливень. Пришлось в ближайшей деревне выпрашивать пленку и накрывать палатку защитным слоем.

Сплав по Вычегде «В поисках Бобров на Койтынских озерах», 2012 год

Неудачная попытка затушить костер

- Разжигая костёр в лесу, всегда нужно соблюдать технику безопасности и тщательно готовить место. Отправились мы с другом по молодости в трехдневный поход. После обеда маршрут проходил вдоль ручья. Высокая трава скрывала упавшие деревья. То и дело спотыкались да перешагивали. Выбились из сил. Заночевали в 10 метрах от воды, не хотели мешать зверям идти на водопой - следов там хватало. Как стемнело собрались было ложиться спать, но заметили, что из-под листвы рядом с костром идет дымок. Место для костра мы хорошо не расчистили, а слоёв листвы там было немерено. Вот и начали они тлеть под поверхностью. Опасаясь пожара, решили залить все водой. Взяли ведро и отправились вдвоем к ручью. Набрали воды, поворачиваемся, а костра и не видно, темень вокруг и мы без ничего (один фонарик на двоих был у меня), да ведро. Друг решил действовать и шагнул в темноту первым. Через мгновение он вскрикнул и плюхнулся в рукав извилистого ручья. Кое-как выбрались, а через пару попыток отыскали тлеющий костёр. Пришлось его снова разжигать, чтобы высушиться. Но потом мы его все же залили.

Опыт - сын ошибок трудных

- Приполярный Урал славится своей сыростью. Дожди могут поливать неделю, а под ногами может чавкать болото. Поэтому важно грамотно подбирать одежду и обувь, а также вовремя все сушить. Остановились мы как-то на ночлег в долине реки Манарага. Место выбрали неудачное, в трёх часах ходьбы был оборудованный бивуак. Но мы простых путей не ищем. Свою ходовую одежду я тщательно защищал от дождя дождевиком. Ложась в сухой спальник, сложил ее аккуратно в уголок палатки. Всю ночь шёл дождь, палатка дала течь. Намокли спальники, а вода стекала ровно в тот угол, куда я бережно спрятал штаны и куртку. На утро было сыро и зябко. И когда я с неохотой заставил себя вылезти из спальника в горную прохладу, стуча зубами, то достал из лужи свою одежду. От этого зубы застучали еще сильнее. Пришлось выжимать ее и натягивать сырой - все равно дожди не прекращались. Но с тех пор я складываю свои вещи на ночь только в гермомешок. Мало ли что.

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