2019-09-27T16:58:12+03:00
Общество

Мистические места и медведи: руководитель сыктывкарского туристического клуба рассказал о курьезах в походах

Сегодня, 27 сентября, отмечают всемирный День туриста
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фотографии из архива героя статьиФотографии из архива героя статьи
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Сегодня в России отмечают День туризма — праздник для закаленных в походах, влюбленных в горы, реки и равнины и презирающих комфорт людей. В честь даты руководитель сыктывкарского клуба TouristCentr Андрей Ситар рассказал о курьезах в походе, с которыми знаком каждый турист.

Правило десяти минут

- Очень часто в походах действует правило, условно названное «правилом десяти минут» (у кого-то это могут быть шаги или метры). Это означает, что где бы ты не остановился на ночлег, обед, переправу через 10 минут ходьбы есть место лучше. Однажды мы с напарником шли в трехдневном экстремальном маршруте - без палатки и без спальников. Место было новое, а карта слишком плохая. Заплутали, а когда начало темнеть, соорудили лежанку из брёвен, подстелили лапник, но на крышу сил и времени не хватило, спали под дождевиками, спасаясь от комарья и вероятного дождя. Выспаться не удалось. Утром отправились дальше и через 10 минут ходьбы наткнулись на хорошую лежанку из досок на сваях с крышей и стенами с трёх сторон, кострищем и утварью. Могли бы переночевать с комфортом, но нет - сработало правило 10 минут!

Приполярный Урал, август 2013. «Волонтеры Уральских Троп»

Приполярный Урал, август 2013. «Волонтеры Уральских Троп»

Есть еще правило 10 шагов. Исследовали заказник Важьелью для прокладки экотропы. Полянка там есть симпатичная. Узнал я о ней зимой, когда мы шли неудобным маршрутом, а когда выходили, то нашли тропинку быструю и удобную. Только времени прошло с тех пор больше года. Решили эту тропинку найти и ее положить в основу экотропы. Нашли мы ее вроде сразу, только вот стала она уводить нас совсем в другую сторону. Засомневался я, оставил ребят, а сам пошёл в разведку. Снег уже в городе растаял, но в лесу ещё лежал по колено. Не найдя тропы, вернулся к ребятам. В итоге сделали круг, устали, набрали в сапоги растаявшего снега, вышли обратно к началу, и, решив не рисковать, нашли полянку уже снова неудобным маршрутом. Отдохнув, пошли на выход. Простая тропинка снова нашлась и уже не терялась. На середине пути она повернула на 90 градусов. В 10 шагах от поворота я увидел свои следы той самой разведки. Не дошел всего чуть-чуть. Поход мог оказаться намного легче, но сработало правило 10 шагов.

Мистическое место

- Порой встречаются на пути загадочные места. Так шли мы в многодневном горном маршруте по Приполярному Уралу, выходили пешком к Кожимскому тракту. Но пришлось сделать крюк и идти вдоль хребта Малдыиз. Карта на этот раз была хорошая. Шли по долине по натоптанной тропе - ничего сложного. Но к концу дня тропа стала то и дело исчезать, появлялись параллельно другие тропы, они разбегались, терялись. В конце концов уперлись в холм, которого на карте нет. Сомнения закрались, мол, а не ошиблись ли где, или не там свернули. Но хребет, как и прежде, оставался по правую руку. Заночевали в том месте. Для костра собирали сухие нижние ветки елей, но гнулись они словно свежие. Сигнал GPS трекера в этом месте тоже не пробивался к спутникам. На утро двинулись дальше, но тут же обнаружили что карта исчезла. Вернулись к месту ночевки, все облазили - нет карты. Благо до тракта оставалось недалеко, справились без неё. Но как только оттуда ушли, то все сразу вернулось на круги своя: ветки ломались, сигнал проходил, вещи не терялись.

Полярный Урал 2013

Полярный Урал 2013

Страшная медведица

- Дикие звери в походе не редкость, но не все из них безобидные. Так в одной экспедиции в Печоро-Илычском заповеднике в районе кордона на реке Шайтановка отправились вчетвером с руководителем в лес на маршрут. В том районе жила одна медведица, которая периодически давала знать местным сторожам, что лес это её территория, но в то же время держала дистанцию от территории людей. На маршруте руководитель и я шли спереди, а две девушки - сзади. В какой-то момент дамы услышали четкий рёв медведицы, а мы спереди не услышали (до сих пор гадаю почему). И в этот же самый момент руководителю приспичило в туалет. Он останавливается, разворачивается и говорит: «Ну, мальчики - налево, девочки - направо». Я поддержал, и мы ушли в кусты. Возвращаемся, а на девицах лица нет. Мы спрашиваем, что случилось? Они рассказали, что услышали медведя, а мужчины тут же скрылись в кустах, оставив их на тропе одних-одинёшенек. Так и стояли с круглыми глазами. Мы же переглянулись с улыбками, не подавая виду, но не стали задерживаться. Все дружно ускорили шаг в противоположном от медведя направлении.

Фотографии из архива героя статьи

Фотографии из архива героя статьи

Ливень в палатке

- Комфорт похода часто зависит и твоего снаряжения. И если в чем-то не разбираешься, лучше спросить у более опытных товарищей, чем полагаться на удачу. Так по юности отправились в очередную недельную экспедицию в заповедник. Тогда я ещё был далёк даже от базовых знаний туризма. Палатку мне подогнал отец, он брал её пару раз на пикники. Я подумал, вот и отлично, не надо будет заморачиваться. Добирались долго. Как приехали, сразу поставили палатки, сколотили стол (базовый лагерь как никак) и только успели натянуть над столом тент, как пошёл конкретный ливень. Мы пообедали и сидели в сухости, пока дождь не закончился. День уже близился к концу, все отправились по палаткам. Я открываю свою, мимо входа проплывает тапок. Оказалось, что эта палатка чисто кемпинговая, она не выдерживает даже средний дождик, не говоря уже про ливень. Пришлось в ближайшей деревне выпрашивать пленку и накрывать палатку защитным слоем.

Сплав по Вычегде «В поисках Бобров на Койтынских озерах», 2012 год

Сплав по Вычегде «В поисках Бобров на Койтынских озерах», 2012 год

Неудачная попытка затушить костер

- Разжигая костёр в лесу, всегда нужно соблюдать технику безопасности и тщательно готовить место. Отправились мы с другом по молодости в трехдневный поход. После обеда маршрут проходил вдоль ручья. Высокая трава скрывала упавшие деревья. То и дело спотыкались да перешагивали. Выбились из сил. Заночевали в 10 метрах от воды, не хотели мешать зверям идти на водопой - следов там хватало. Как стемнело собрались было ложиться спать, но заметили, что из-под листвы рядом с костром идет дымок. Место для костра мы хорошо не расчистили, а слоёв листвы там было немерено. Вот и начали они тлеть под поверхностью. Опасаясь пожара, решили залить все водой. Взяли ведро и отправились вдвоем к ручью. Набрали воды, поворачиваемся, а костра и не видно, темень вокруг и мы без ничего (один фонарик на двоих был у меня), да ведро. Друг решил действовать и шагнул в темноту первым. Через мгновение он вскрикнул и плюхнулся в рукав извилистого ручья. Кое-как выбрались, а через пару попыток отыскали тлеющий костёр. Пришлось его снова разжигать, чтобы высушиться. Но потом мы его все же залили.

Опыт - сын ошибок трудных

- Приполярный Урал славится своей сыростью. Дожди могут поливать неделю, а под ногами может чавкать болото. Поэтому важно грамотно подбирать одежду и обувь, а также вовремя все сушить. Остановились мы как-то на ночлег в долине реки Манарага. Место выбрали неудачное, в трёх часах ходьбы был оборудованный бивуак. Но мы простых путей не ищем. Свою ходовую одежду я тщательно защищал от дождя дождевиком. Ложась в сухой спальник, сложил ее аккуратно в уголок палатки. Всю ночь шёл дождь, палатка дала течь. Намокли спальники, а вода стекала ровно в тот угол, куда я бережно спрятал штаны и куртку. На утро было сыро и зябко. И когда я с неохотой заставил себя вылезти из спальника в горную прохладу, стуча зубами, то достал из лужи свою одежду. От этого зубы застучали еще сильнее. Пришлось выжимать ее и натягивать сырой - все равно дожди не прекращались. Но с тех пор я складываю свои вещи на ночь только в гермомешок. Мало ли что.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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