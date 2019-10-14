2019-10-14T10:10:20+03:00
Общество

Признает вину: в Сыктывкарском городском суде дело известного журналиста рассматривается в особом порядке

Марину Щербинину обвиняют в смерти супруга
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.com. Марина Щербинина и ее муж Александр Виноградов были известными в Коми бардамиФото vk.com. Марина Щербинина и ее муж Александр Виноградов были известными в Коми бардами
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Сыктывкарский городской суд сегодня, 14 октября, рассматривает уголовное дело известного к Коми культурного обозревателя Марины Шербининой, которую обвиняют в смерти супруга.

- Только 7 октября приняли решение о назначении судебного заседания. Оно рассматривается в особом порядке. Это означает, что суд не исследует доказательства, так как обвиняемый полностью признает свою вину, - пояснили в городском суде.

Однако все может изменится - на самом судебном заседании судья будет выяснять, признает ли экс-журналист газеты «Республика» свою вину в гибели супруга или нет. Открытое судебное заседание по делу Марины Щербининой идет в эти минуты в Сыктывкарском городском суде.

Напомним, что Марину Щербинину обвиняют в смерти мужа. По версии следствия, супруги повздорили, и подозреваемая несколько раз ударила мужа по голове. На следующий день мужчину отправили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание от закрытой черепно-мозговой травмы.

Следователи завели уголовное дело на журналиста. Сначала культурного обозревателя обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть потерпевшего. После преступление переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности.

Марина Щербинина свою причастность к гибели мужа отрицала. Кроме того, общественность выступала против уголовного преследования известного в республике журналиста. Коллеги даже собирали подписи в защиту Марины Щербининой. Они пишут, что экс-корреспондент «Республики» входит в круг авторов, составляющих костяк республиканской прессы. «Это один из лучших журналистов, более 20 лет освещавший все мероприятия и процессы в сфере культуры, а также в социальной политике и здравоохранении», - говорится в открытом письме.

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В июле следователи ожидают заключение судебно-медицинской экспертизы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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