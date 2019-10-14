2019-10-14T11:21:45+03:00
Общество

Стало известно, как зовут первенца знаменитого пловца из Коми Александра Сухорукова

Жена спортсмена уже вернулась домой вместе с малышом
Дарья ЮДИНА
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Фото из инстаграм-аккаунта Александра СухоруковаФото из инстаграм-аккаунта Александра Сухорукова
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Жена известного коми спортсмена Александра Сухорукова сообщила имя первенца своим подписчикам в Инстаграме. Маргарита Мамун указала имя сына в подписи к фотографии: его зовут Лев.

Напомним, что 3 октября в семье призера Олимпийских игр и чемпиона мира по плаванию Александра Сухорукова и олимпийской чемпионки 2016 года по спортивной гимнастике Маргариты Мамун произошло радостное событие: у них родился ребенок. Спортсмен рассказал об этом в соцсети, сопроводив фото подписью: «Я — папа». Тогда молодые родители не поделились ни именем, ни полом ребенка.

Фото из инстаграм-аккаунта Маргариты Мамун

Фото из инстаграм-аккаунта Маргариты Мамун

Но на прошлой неделе Маргарита Мамун вместе с первенцем вернулась домой. Она сообщила об этом подписчикам, опубликовав снимок в инстаграм-аккаунте. Первое фото с сыном она подписала так: «Лев Александрович дома!».

Отметим, что Александр Сухоруков познакомился с Маргаритой Мамун в 2013 году. В 2016 году коми пловец заявил, что хочет жениться на возлюбленной. В 2017 году его желание исполнилось: свадьба прошла 8 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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