2019-10-15T10:23:21+03:00
Общество

Усинские студенты и нефтяники сошлись в интеллектуальной битве

В Коми продолжается ежегодный профориентационный марафон «Дни ЛУКОЙЛа в УГТУ».
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В турнире участвовали четыре команды, по две от предприятия и вуза: «Сборная солянка», «4+2», «Инцидент» и «Первачок».В турнире участвовали четыре команды, по две от предприятия и вуза: «Сборная солянка», «4+2», «Инцидент» и «Первачок».
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В Коми продолжается ежегодный профориентационный марафон «Дни ЛУКОЙЛа в УГТУ». Студенты усинского филиала вуза и молодые специалисты ЛУКОЙЛ-Коми блеснули эрудицией в игре «Что? Где? Когда?».

В турнире участвовали четыре команды, по две от предприятия и вуза: «Сборная солянка», «4+2», «Инцидент» и «Первачок». Организаторы интеллектуальных баталий разделили игру на четыре раунда. Команды, как и принято в телеверсии, за короткое время находили ответы на каверзные вопросы.

В зале царила теплая, дружеская атмосфера, зрители подбадривали участников, шутили и общались.

- В школе я регулярно участвовал в турнирах по ЧГК, был капитаном команды. И сразу согласился на предложение сыграть с коллегами, предвкушая интересный выходной и разминку для ума, - поделился оператор по добыче нефти и газа первого добывающего цеха ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Михаил Джафаров. - Вопросы были не самые сложные, но часто подводило желание копнуть глубже и «перемудрить». В целом, было весело.

Запомнился интеллектуальный бой и студентам. По словам студента второго курса по специальности «нефтегазовое дело» Александра Братенкова, игра получилась насыщенной и увлекательной. Присутствовали и смешные моменты, и досада после неверных ответов, когда выяснялось, что правильный вариант был «на поверхности».

- Некоторые вопросы, конечно, ставили в тупик. В нашей команде были только студенты, но во время игры мы познакомились с выпускниками университета. Такое общение очень полезно, ведь я думаю работать по специальности, - отметил он.

По итогам всех раундов победила команда «Сборная солянка», представленная молодыми специалистами ЛУКОЙЛ-Коми.

По итогам всех раундов победила команда «Сборная солянка», представленная молодыми специалистами ЛУКОЙЛ-Коми.

По итогам всех раундов с большим отрывом победила команда «Сборная солянка», представленная молодыми специалистами ЛУКОЙЛ-Коми.

Напомним, «Дни ЛУКОЙЛа в УГТУ» проводятся с 2016 года и включают в себя массу мероприятий. В этом году школьники и студенты Усинска и Ухты уже побывали на производственных объектах ЛУКОЙЛ-Коми, в Музее истории нефтегазовой промышленности Тимано-Печоры, состоялись товарищеские матчи по футболу и интеллектуальные викторины, лекции и производственные совещания с нефтяниками. Итоги профориентационного марафона подведут в конце октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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