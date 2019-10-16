2019-10-16T12:40:42+03:00
Общество

В республике продолжаются «Дни ЛУКОЙЛа в УГТУ»

В рамках традиционного профориентационного марафона молодые специалисты ЛУКОЙЛ-Коми провели совместное производственное совещание со студентами старших курсов УГТУ
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»Фото пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
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В рамках традиционного профориентационного марафона молодые специалисты ЛУКОЙЛ-Коми провели совместное производственное совещание со студентами старших курсов Ухтинского государственного технического университета. Будущие выпускники университета ближе познакомились с деятельностью организаций Группы «ЛУКОЙЛ», а нефтяники присмотрелись к, возможно, будущим коллегам.

В ходе совещания молодые специалисты ЛУКОЙЛ-Коми в доступной форме рассказали студентам об основном оборудовании нефтяных промыслов, о методах добычи «тяжелой» нефти, ее подготовке, а также о работе Совета молодых специалистов предприятия (СМС).

– Мы заинтересованы в молодых кадрах и стараемся привлекать потенциально активных, знающих и грамотных специалистов. Тех, кто кроме определенного набора знаний имеет четкое представление, куда он идет и зачем, – отметил председатель СМС ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» Владимир Мушинский.

Фото пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Фото пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Выступавшие докладчики – молодые специалисты предприятия, рассказали студентам, что все зависит только от них самих. Все возможно, главное – поставить цели и стремиться их достичь. После каждого доклада старшекурсники задавали вопросы. Особенно студентов интересовала возможность трудоустройства – ведь сегодня они студенты, а завтра выпускники, и нет ничего удивительного в том, что ребята задумываются о будущем уже сейчас. Многие принесли на встречу свои резюме.

– Свою жизнь я хотел бы связать с нефтяным направлением, поэтому взял с собой резюме, – говорит Андрей Бабанин.

Студент факультета «Машины и оборудование нефтяной и газовой промышленности» Овайсе Лахани в этом году оканчивает вуз, учится хорошо, без троек. Молодой человек родом из Индии, и после получения диплома возвращаться на родину не планирует. Ему очень нравится город, и парень понимает, что именно здесь у него есть возможность найти любимую и достойно оплачиваемую работу.

Фото пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Фото пресс-службы ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

– В Индии окончил автомобильный университет. Сюда приехал получить нефтегазовое образование, пытаюсь трудоустроиться. Главное, чтобы работа по профессии была. А Ухта – хороший маленький город, – поделился Овайсе Лахани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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