2019-10-16T13:26:56+03:00
Общество

Кипр, Лондон, Куба: где требуются специалисты из Коми

За рубежом ждут ведущего инженера по бурению и арт-директора
Дарья ЮДИНА
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Работникам из Коми предлагают переехать в Англию, Финляндию, КатарРаботникам из Коми предлагают переехать в Англию, Финляндию, КатарФото: Тимур ХАНОВ
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Аналитики HeadHunter Северо-Запада проанализировали более 43о тысяч вакансий, размещенных работодателями с 1 по 15 октября 2019 года, и составили топ-15 актуальных предложений о работе за рубежом. Работников из Коми ждут в Африке, Германии, Китае, Катаре, Норвегии, Польше, Чехии, Таиланде, США, Нидерландах, Финляндии, Великобритании, на Кубе, Кипре и даже на Сейшельских островах.

Так, арт-директор может сменить холодную республику в теплый Лимассол (Кипр). Если потенциальный работник пройдет испытательный срок, то на новом месте его будут ждать кухня, библиотека, велогараж, игровые приставки и настольные игры. Театральный педагог из Сыктывкара, например, может вообще переехать в арабский Катар: есть вакансия в игровой и образовательный центры. К соискателям предъявляются следующие требования: знание арабского и английского языков, уравновешенный характер, наличие навыков сценографа и постановщика, нестандартное мышление, умение импровизировать и шутить. Специалисту предлагают привлекательный пакет: зарплату, оплату проживания и проезда.

Работники инженерных специальностей могут перебраться на Кубу или в Финляндию. Ведущий инженер по бурению должен иметь высшее техническое образование соответствующего профиля, опыт аналогичной работы от 5 лет, знания технологий бурения нефтяных и газовых скважин, а инженеру-разработчику станков с ЧПУ необходим опыт работы с токарно-фрезерными станками с ЧПУ, разговорный английский. Компания поможет оформить рабочую визу и вид на жительство, решит вопросы с переездом семьи.

Есть варианты для людей и с средним профессиональным образованием. Например, работник склада может переехать в Лондон. В его обязанности будет входить подсчет, комплектация и упаковка товара, заполнение документов, отправка заказов, взаимодействие с отделом продаж, логистическими провайдерами. В Праге открыта позиция работника ресторана с зарплатой от 800 до тысячи евро на руки, на которую может претендовать любой желающий. Компания ищет «серьезных людей, которые хотели бы жить и работать в Праге», а все остальное не важно.

Руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова отмечает, что соискателей чаще интересует Европа и США.

— Если говорить о поиске работы за рубежом, соискатели Северо-Запада в основном смотрят в сторону европейских стран. Кандидатов из разных профессиональных сфер, судя по данным из резюме на hh.ru, чаще интересует трудоустройство в Германии, Финляндии, Великобритании и США. Наиболее легки на подъем IT-специалисты с высшим техническим образованием в возрасте до 35 лет. Также ищут работу за рубежом представители сфер продаж, производства и топ-менеджмента.Специалист напомнила о мерах предосторожности при выборе работы в другой стране.

Стоит помнить о том, что переезд в другую страну требует еще более тщательного изучения потенциального работодателя и условий работы. Предоставит ли компания возможность изучать иностранный язык, поможет ли оформить необходимые документы, какие из расходов возьмет на себя – эти и другие вопросы лучше решить «на берегу», отметила Ирина Жильникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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