«Любые изменения - это вызов». Как живет в Москве сыктывкарец, нарисовавший мультяшек в образе «Игры престолов»

Сыктывкарец Прокопий Уляшов в конце весны прославился на всю страну. Его серию иллюстраций советских мультяшек в образе героев популярной саги «Игра престолов» опубликовали самые известные СМИ и паблики, а «Союзмультфильм» предложил талантливому художнику работу. Прокопий работает на крупнейшей киностудии анимационных фильмов в России уже месяц. Какого это, он рассказал порталу «Комсомольская правда в Коми».

Художник оставил должность маркетолога в Юношеской библиотеке Республике Коми в августе и переехал в столицу России в сентябре. Прокопий рассказывает, что ему не было страшно выходить на новую работу в самую известную анимационную киностудию. Зато процесс переезда в другой город заставил изрядно поволноваться.

- Конечно, любые изменения в жизни, которые требуют поменять привычный ритм на новый, - это вызов. Но я думаю, что это всего лишь вопрос времени, чтобы привыкнуть ко всему и освоиться, - рассказал художник.

Прокопий работает на должности менеджера социальных проектов. В этом широком понятии заключаются самые разные направления - и продвижение в соцсетях, и организация ивентов, и подготовка маркетинговых акций, и связи с общественностью.

- Уже удалось даже кое-что порисовать для одного будущего проекта. Не могу дать подробностей, пока он находится в процессе закрытого обсуждения. С «Игрой престолов» это никак не связано. Это уже не авторская история, а коллаборация с одним из федеральных телеканалов, - поделился экс-сыктывкарец.

Прокопий помнит свой первый рабочий день — его сразу же забросили в гущу событий. Однако все было комфортно, без лишних страхов.

- Поработал над организацией работы стенда киностудии во время ежегодного «Слёта аниматоров», подключился к проведению презентации ребрендинга киностудии, к различным проектам в социальных сетях. В общем, скучать не приходилось, - отмечает Прокопий.

По словам художника, самый большой плюс его новой работы - это возможность поработать с профессионалами, мэтрами, людьми самых разных творческих профессий, а также пополнить копилку собственных знаний и навыков. Однако и минусы тоже есть.

Советский Малыш играл бы совсем в другие игры в мире «Игры престолов»

- В огромном коллективе порой непросто найти нужный кабинет с нужным человеком. А также многие процессы излишне забюрократизированы – порой приходится готовить на подпись немало документов и согласовывать их на всех уровнях. Но со временем и к этому привыкаешь, - говорит он.

По словам Прокопия, поговорка «Человек может уехать из Сыктывкар, но Сыктывкар из человека — никогда» к нему не относится, да и чужим себя в огромном мегаполисе он не чувствует.

- Не сказал бы, что могу назвать себя глубоко провинциальным человеком. Всё-таки в эру глобализации всё сложнее становится игнорировать городскую культуру, высокие технологии, мультикультурные ценности. Чужим себя не чувствую, но жду-не дождусь, когда смогу обзавестись большим количеством новых знакомых и друзей, чтобы чувствовать себя ещё лучше, - подытожил талантливый художник.

«Пес» превратился в Волка из «Ну, погоди!»

Напомним, что художник из Сыктывкара Прокопий Уляшов опубликовал на своей странице в социальных сетях подборку иллюстраций, на которых он изобразил героев советских мультфильмов в образах персонажей из «Игры престолов». Тогда председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала серию его рисунков «талантливой и остроумной».

Художник изобразил Зайца и Волка из «Ну, погоди!» в образах Арьи Старк и Сандора Клигана, Малыш и Карлсон из одноименного мультфильма превратились в Джоффри Баратеона и Тириона Ланнистера, Винни Пух стал Сэмвеллом Тарли, Пятачок — Джоном Сноу. Чебурашка в исполнении автора примерил на себя роль Дейенерис Таргариен с драконом Геной.

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