В ухтинском поселке Водный бродит взрослый медведь

В ухтинском поселке Водный камеры засняли бродящего рядом с заводом взрослого медведя. Жители уже не раз жаловались на частые визиты косолапого к людям. Ухтинская администрация уже отправила заявку на отстрел дикого животного в региональное Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В этом году ухтинцам не раз пришлось побеспокоиться из-за лесных зверей. Сначала рядом с дачами у поселка Водный бродили медведица с двумя медвежатами. Медведицу застрелили, один медвежонок пропал, а другого ранили. Зоозащитники хотели отправить его в московский благотворительный фонд «Бим», но спасти малыша не успели: неизвестные убили его с особой жестокостью, вспоров живот.

Недавно ухтинская администрация предостерегла жителей поселка Седью: там рядом с населенным пунктом зафиксировали появление двух взрослых волков.

Медведь в поселке Водный. Видео из паблика "Что говорит Ухта".

Сейчас ситуация с дикими животными усугубилась: в поселке Водный медведь гулял, можно сказать, в центре поселка. Косолапого засняли камеры наблюдения завода, рядом с которым он бродил. Жители сильно беспокоятся из-за наглого хозяина тайги. Ухтинская администрация предприняла меры: информацию о бродящем в поселке лесном звере сообщили в городской отдел МВД и отдел государственного охотничьего надзора и контроля. Также муниципальные чиновники отправили заявку на отстрел медведя в Минприроды Коми.

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