2019-10-17T16:02:08+03:00
Общество

Какие туалеты на вокзалах в Коми станут бесплатными с 2020 года

Аттракцион щедрости - инициатива Дирекции железнодорожных вокзалов
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Теперь билеты взамен бесплатного посещения санитарной комнаты не будут спрашивать на вокзалахТеперь билеты взамен бесплатного посещения санитарной комнаты не будут спрашивать на вокзалахФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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Туалеты на крупных вокзалах в Коми станут бесплатными с 2020 года. Теперь билеты взамен бесплатного посещения санитарной комнаты не будут спрашивать на вокзалах Воркуты, Усинска, Емвы (станция Княжпогост), Микуни и даже Сыктывкара, сообщила «КП» пресс-служба Северной железной дороги.

Как известно, только пассажиры с билетами на руках могут бесплатно посетить санитарную комнату. С 2020 года туалеты должны стать бесплатными для всех посетителей вокзала. Такое решение приняла Дирекция железнодорожных вокзалов, которая опубликовала информацию, - с 1 января 2020 года туалеты 344 железнодорожных вокзалов дальнего следования в крупных городах станут бесплатными.

Коми не останется в стороне от этой инициативы. По информации Северной железной дороги, с января 2020 года эти услуги станут бесплатными на железнодорожных вокзалах в Воркуте, Усинске, Емве (станция Княжпогост) и Микуни, которые находятся на балансе Северной региональной дирекции.

Вокзал в столице Коми, как отдельно уточнил начальник вокзала в Сыктывкаре, с января 2020 года тоже станет бесплатным для всех жителей и гостей города. Кстати, в Инте, Печоре, Сосногорске и Ухте услуги санитарных комнат уже давно предоставляются на безвозмездной основе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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