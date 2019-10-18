ЛУКОЙЛ-Коми применил инновационный метод бурения

Технологию строительства нефтедобывающих скважин испытали на Восточно-Ламбейшорском месторождении в Усинском районе.

Процесс строительства скважин включает в себя несколько этапов – подготовительные работы, монтаж буровой вышки, подготовка к бурению и непосредственно буровые работы. Новый метод показал свою эффективность на последнем, ключевом этапе строительства – применение технологии бурения на обсадной колонне позволило снизить стоимость бурения и сократить сроки строительства скважины. Также в ходе реализации метода на месторождении ЛУКОЙЛ-Коми использовали уникальное разбуриваемое долото – режущий инструмент для пород, применение которого не требует дополнительных спускоподъемных операций.

В итоге бурение верхней секции скважины на Восточно-Ламбейшорском месторождении заняло чуть больше суток – 28 часов. Скорость бурения на обсадной колонне значительно сокращает цикл строительства скважины по сравнению с использованием стандартных методов. Применение данной технологии в дальнейшем потенциале позволит повысить эффективность строительства скважин на месторождениях ЛУКОЙЛ-Коми.

Напомним, что Восточно-Ламбейшорское месторождение в Усинском районе является одной из ключевых «точек роста» компании «ЛУКОЙЛ» в Тимано-Печоре.

Применение новых технологий и увеличение объемов добычи, а также строительство современных производственных объектов позволяют ЛУКОЙЛ-Коми повышать объемы платежей во все уровни бюджета.

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