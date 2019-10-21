В Сыктывкаре начали сносить дома для строительства нового квартала на Октябрьском проспекте

В Сыктывкаре снесут очередной дом в рамках проекта реконструкции Октябрьского проспекта. Соответствующее постановление уже подписано администрацией города.

Так, скоро будет снесен многоквартирный дом №56 по улице Орджоникидзе. Его расположение входит в зону будущей застройки целого квартала, публичные слушания которого проходили в 2018 году. Снос дома уже согласован, соответствующее постановление появилось на сайте администрации. Как отметил гражданский активист Станислав Штралер, это не первое телодвижение в сторону реконструкции Октябрьского проспекта - мэрия уже публиковала постановления об изъятии земель под застройку.

Напомним, что снос старых деревяшек и застройку территории вдоль Октябрьского проспекта 9-ти и 14-ти этажными домами обсуждали еще летом 2018 года. С учетом пожеланий горожан план реконструкции центральной части Сыктывкара в границах улиц Нагорный проезд - Юхнина — Орджоникидзе — Карла Маркса — Оплеснина — Октябрьский проспект, подкорректировали.

По плану реконструкции все деревяшки должны снести к 2022 году, о чем говорили летом 2018 года. Жители деревянного Сыктывкара не против того, чтобы столица Коми обрела современный облик. И будут только рады, если процесс ускорится. Сами они устали жить в гнилых домах, где протекающие крыши и падающие потолки — в порядке вещей.

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