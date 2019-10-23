В Сыктывкаре рассмотрели жалобу на недобросовестность Товарищества индивидуальных перевозчиков

Товарищество индивидуальных перевозчиков хотели включить в реестр недобросовестных подрядчиков через Управление федеральной антимонопольной службы по Коми. Однако УФАС отклонил жалобу администрации Сыктывкара.

- УФАС по Коми отказалось включать перевозчиков Сыктывкара в реестр недобросовестных исполнителей. Мы оказались все-таки добросовестными. У нас сейчас стоят автобусы с готовыми экипажами, они могут выехать в любое время и работать по графику, а нам не дают, - отметила руководитель Товарищества индивидуальных перевозчиков Татьяна Королева.

Она добавила, что включение перевозчика в реестр согласно 144-ФЗ — жестокое наказание для предпринимателей. Оно подразумевает, что перевозчик в будущем лишается права участвовать в аукционах на право заключения контрактов городских перевозок. Кстати, уже завтра, 24 октября, Товарищество индивидуальных перевозчиков будет суде доказывать незаконность одностороннего отказа мэрии.

Напомним, что 1 октября администрация в одностороннем порядке разорвала договор с Товариществом индивидуальных перевозчиков. Городские чиновники сообщали, что причина - предоставление в мэрию недостоверных документов, что вскрылось на одной из проверок. Маршруты № 9, 12, 30, 36, 55, 21, 23д, 26, 26а, 29, 29а передали САТП№1.

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