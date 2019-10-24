Поликлиника в сыктывкарском Лесозаводе готовится к открытию: осталось получить лицензию

Жители Лесозавода ждут открытия первой частной поликлиники в реконструированном здании по улице Школьной. Чиновники говорили, что лечебное учреждение должно было начать работу в июне, потом дату передвинули на сентябрь, однако долгожданного открытия так не произошло. Исполнительный директор Medical Investment Group Мария Макаренко рассказала «КП в Коми», когда же все-таки поликлиника в Лесозаводе будет готова к приему пациентов.

- В настоящее время все работы на объекте закончены, мебель и оборудование, в том числе, компьютерное, элементы навигации и декора смонтированы. Мы находимся в процессе получения разрешительных документов для оказания медицинских услуг, - отметила.

Мария пояснила, что существуют максимальные сроки, которые органы власти берут на проверку соответствия новой медицинской организации всем необходимым стандартам. Если будут выдержаны максимальные сроки, то поликлинику откроют к новому году,

- Все зависит от ситуации. Например, в Великом Новгороде процесс лицензирования занял полгода, в Белгороде — 20 дней. Возможно, процесс лицензирования в Сыктывкаре еще займет месяц или полтора, - отметила Мария Макаренко. Она добавила, что поликлиника готова открыться «хоть завтра», осталось дождаться лицензии.

Отметим, что частная клиника «Полимедика» заменит обветшавшую поликлинику №2. В центр на улице Школьной пациентам будет доступен полный спектр медицинских услуг в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования — это прием участковых врачей, узких специалистов, диагностические исследования (УЗИ, рентген, ЭКГ, маммография, лабораторные услуги).

Напомним, что открытием новой поликлиники занимается компания «Медицинская инвестиционная группа». Это не первый проект фирмы - во многих областях России уже успешно функционируют медицинские центры, созданные под началом компании. Все это - в рамках реализации проектов государственного-частного партнерства.

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Но для жителей микрорайна все услуги останутся бесплатными (подробности).