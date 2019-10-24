В Республике Коми растет число аудиалов

Жители Коми все больше отправляют и слушают аудиосообщения в мессенджерах, смотрят видео – и все это в режиме нон-стоп. Это влияет на запросы потребителей. И сегодня, помимо смартфонов, ходовой товар – наушники и гарнитуры. Представители оператора ждут увеличения таких заказов к Новому году.

Вторая тенденция – покупка товаров с телефона. Посетители интернет-магазина выбирают устройства и аксессуары здесь и сейчас. Две трети покупок (61%) были оформлены с мобильного телефона, что на 11% больше прошлого года. 36% заказов поступают с компьютера, остальные приходятся на планшеты.

Мужчины (57%) опережают женщин (43%) в мобильном онлайн-шопинге, но за год дамы стали больше пользоваться витриной МегаФона. В Республике Коми аналитики также зафиксировали самый большой рост числа заказов за девять месяцев – жители края стали в два раза чаще заходить в shop.megafon.ru.

В интернет-магазин чаще всего заходят за смартфонами. На них приходится половина оформленных заказов. В лидерах продукция Samsung, Apple, Honor, Xiaomi и Huawei. Помимо наушников и гарнитур, из аксессуаров в топе защитные стекла и пленки.

При оформлении заказа в рабочее время его, как правило, подтверждают в течение 10 минут. После этого покупку можно забрать в пункте выдачи интернет-магазина МегаФона, в салоне оператора или заказать доставку курьером по городу. Также можно оформить оперативную доставку «до двери» в любой регион России с помощью курьерской службы КСЭ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мобильный брокер: МегаФон запустил сервис по торговле ценными бумагами и валютой

С помощью приложения «МегаФон Инвестиции» можно покупать и продавать иностранную валюту, начиная с 1 доллара и 1 евро (подробности).