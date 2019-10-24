Сплоченная команда – ключ к успеху

Вырваться из плена повседневности и ощутить неповторимое очарование европейской действительности можно не только в путешествии. Ресторан «ЖАКОV» (с французским ударением на последний слог) торжественно открылся в Сыктывкаре три месяца назад и уже покорил суровые сердца северян. Качественная кухня, высококлассный сервис и особенное пространство таят в себе массу секретов (некоторых — прямо из детства), которые читателям «КП-Авиа» раскрыла директор ООО «Гостиничный комплекс» Анастасия Прокудина.

Сыр по-французски под соусом из коми деревни

Знакомство с рестораном «ЖАКОV» началось с экскурсии: просторные залы с массивными потолочными балками и ниспадающей зеленью, естественное освещение, оттененное светлым деревом, домашняя атмосфера, подчеркнутая уютными креслами стильной расцветки и элегантными стульями, льняные скатерти. Восхищает по-европейски изысканное оформление в духе этнофутуризма, включающее оригинальное решение дизайнеров — стену, до самого потолка оформленную почти сотней различных по размеру и содержанию картин в разных техниках — будто в галерею попал. С первых же минут охватывает пронзительное чувство перемещения в пространстве: ты уже не в Сыктывкаре, ты — в самом сердце Европы.

— Секрет шарма европейских ресторанов кроется в их атмосферности. Попадая в «ЖАКОV», гость действительно оказывается в особенной среде, которая рождает яркие впечатления и делает отдых по-настоящему приятным. Этому результату предшествовал долгий путь.

— И непростой. Любой проект начинается с концепции, которую для ресторана «ЖАКОV» разрабатывали удивительные люди, известные в России и за рубежом: ресторатор Антон Мухин, архитектор из Санкт-Петербурга Анна Аветисян и шеф-повар Дмитрий Щербаков. Стартом было знакомство с культурой Республики Коми: мы были в музеях, галерее, мастерских художников, общались со специалистами. Ресторан при гостинице — это особый организм. Он должен работать 24/7 и быть в тренде как минимум ближайшие 10-15 лет. Узкоспециализированная кухня, насколько интересной и национальной она бы ни была, не будет ориентирована на широкий круг потребителя. Антон когда-то стажировался в Германии, как и я, поэтому мы имели с ним одинаковую школу и схожее понимание того, что хотим получить. Для партнеров это крайне важно, когда люди говорят на одном языке и понимают друг друга с полуслова. Так родилась концепция «ресторан французской бабушки», подразумевающая создание уникального места и синтеза коми, русской и французской кухонь.

Концепцию для ресторана «ЖАКОV» разрабатывали удивительные люди, известные в России и за рубежом: ресторатор Антон Мухин, архитектор из Санкт-Петербурга Анна Аветисян и шеф-повар Дмитрий Щербаков.

— Почему выбрали именно французский стиль?

— Учитывая, что в гостинице «Сыктывкар» останавливаются гости со всего мира с разными предпочтениями, пошли методом исключения. Италию не взяли, так как в последние годы здесь работал ресторан «Rio Maggio» и повторять брендинг было опасно. Ярко выраженные кухни — корейская, японская, китайская, нам не подходят. Венгерская, чешская или финская кухни тоже очень специфичны. И тут сложилось несколько факторов: я говорю ребятам — в Сыктывкаре есть местечко Париж (между прочим, одно из рабочих названий ресторана), о котором часто вспоминают в сети известные блогеры, тот же Илья Варламов, и куда после войны 1812 года сослали пленных французов. Такой своеобразный отсыл к истории. И наш бренд-шеф Дмитрий стажировался во Франции, у него были наработки некоторых блюд. Например, мы печем булочки шу из двух видов теста. Кстати, ошибочно думать, что Франция — это только улитки и лягушки. Французы — самые большие любители утки и большие знатоки по части ее приготовления. В ресторане «ЖАКОV» гость может отведать утиные паштеты и горячее «Утиная грудка «Магре».

— Как «подружились» в меню русская, коми и французская кухни?

— Меню составлено бренд-шефом под жестким контролем ресторатора. Ингредиенты сочетаются таким образом, что получается потрясающий вкус. К примеру, в меню есть закуска «Сыр страчателла с жаренным в хоспере персиком». Это нежный кусочек сыра, к которому подается обжаренный в хоспере персик, сюда же добавляется хрустящий багет и все это оформляется морошковым соусом. Понимаете? Страчателла чей сыр? А багет кто придумал? А персики откуда привезли? И сверху — соус из коми деревни. Взрывная смесь не только в меню, а в самих блюдах. В какой-то степени это уникальная кухня, которую гость не найдет ни в одном ресторане мира.

Концепция «ресторан французской бабушки» подразумевает создание уникального места и синтеза коми, русской и французской кухонь.

Читать человеческое сердце

Множество рисунков и эскизов в кабинете руководителя прозрачно демонстрируют, какой замысловатый путь прошел ресторан «ЖАКОV», прежде чем найти свой уникальный дизайн. Это не франшиза, не клише какого-то существующего предприятия. Сегодняшний результат отличается от первых замыслов колоссально. И за время реновации ресторана случались непредвиденные ситуации, при которых стремление создать самое лучшее не допускало никаких поблажек. Однажды пришлось полностью сносить композиционную группу в выстроенном зале. Или от Камчатки до Америки искать сосну янтарного цвета с прямым углом запила… И найти в Печоре.

— Анастасия, у вас огромный опыт управленческой деятельности в Коми, включая руководство целой отраслью. Чем интересна работа в ресторанно-гостиничном бизнесе лично для вас?

— Гостинично-ресторанный комплекс считается в мире одним из наиболее сложных организмов с точки зрения учета и управления. Об этом написано много книг — рисков миллион. Это целая наука нюансов, ведь ресторан как проект построен на психологии людей и знаниях человеческой натуры. Была история: в Санкт-Петербурге при отеле открылся роскошный ресторан — великолепные интерьеры, изысканная кухня. А людей — раз, два и обчелся. Почему? Потому что, во-первых, официанты ходили в шикарных смокингах, что, вероятно, смущало посетителей, а во-вторых, на пороге лежал красивый белый ворсистый коврик. И люди интеллигентные не заходили, так как ни один воспитанный человек не позволит себе грязными после дождя ботинками пачкать чистый ковер. Условно говоря, приготовить котлету по-киевски и продать ее непросто. Надо человеку в душу заглянуть.

Этот проект подарил мне свежий опыт и удовлетворение от проделанной работы, интересных партнеров и верную сплоченную команду, которой я очень горжусь. Команда, объединенная одной целью, достигает необыкновенных результатов. Бывает немного критики, но мы относимся к ней с благодарностью, так как критика наших гостей дает повод для совершенствования.

— Кто гость ресторана «ЖАКОV»? Опишите его.

— Интеллигентный и разнообразный: в первую очередь, это гости отеля, затем люди с достатком и те, которым нужен исключительно бизнес-ланч в приятной обстановке, люди среднего возраста, семейные пары и романтичные влюбленные, корпоративные клиенты и деловые партнеры. Особенная для нас публика — это достойные пенсионеры, которые приходят в «ЖАКОV» отмечать юбилеи 70, 80 и более лет в кругу семьи. Приходят в обед, мило общаются, не шумят, им тут светло и комфортно. О нашем ресторане они узнают либо по сарафанному радио, либо им рекомендуют собственные внуки. Учитывая, что музыкальное сопровождение у нас фоновое, мы понимаем, что сегодня люди соскучились по уютному месту, где можно посидеть, вкусно поесть и просто поговорить.

Команда, объединенная одной целью, достигает необыкновенных результатов. Бывает немного критики, но мы относимся к ней с благодарностью, так как критика наших гостей дает повод для совершенствования.

Батман тандю, гран плие, фордебра

Все мы родом из детства, сказал французский классик Антуан де Сент-Экзюпери. Именно детские воспоминания формируют наш взрослый мир. И взявшись за грандиозный проект, такой как ресторан «ЖАКОV», преодолевая множество препятствий и неверие окружающих, в самом начале сложно подумать о том, что будет, например, года через два. Выручают стрессоустойчивость, сильный характер, высокая самомотивация, нацеленность на результат и, конечно же, поддержка близких.

— Каким было ваше детство?

— Вкусным, ароматным и теплым (улыбается). Самые счастливые моменты детства — это деревня, каникулы у бабушек. Это нетерпеливое ожидание, когда мы, дети, что-то там копаемся во дворе или огороде и ждем бабушку с рынка: вот она идет по дороге и — восторг! — несет нам что-то вкусненькое.

— Что готовили ваши бабушки?

— Наши бабушки как люди, прошедшие войну, не могли похвастаться кулинарными изысками. Их кухня не была модерновой, но из простых продуктов они делали совершенно необыкновенные вещи. Бабушка Валентина Федоровна из Костромской области пекла пироги с капустой или яблоками, которые на своей домашней кухне я повторить не смогла, и варила зеленые щи по совершенно сумасшедшему рецепту — рубила зелень маленьким топориком в деревянном корытце. Целый ритуал — приготовление сырников. Бабушка вставала в пять утра, шла на рынок за свежим творогом, выкладывала его в марлечку отжаться. Затем добавляла ингредиенты, обжаривала сырники, ножиком делала надсечки и складывала в кастрюлю. В восемь утра, по мановению волшебной палочки, сырники, политые свежей сметанкой и сдобренные рассыпным сахаром, стояли передо мной, маленькой девочкой, на столе.

— А вторая?

— Таисию Дмитриевну, которая жила в Корткеросской районе, мы, вся наша родня, всегда звали бабушка Тося. Она готовила незатейливые, но очень вкусные блюда, к примеру, картошку с котлетами, и с детства привила мне вкус натурального продукта. Бабушка Тося вела домашнее хозяйство — куры, петухи, барашки, огороды, поэтому на столе всё всегда было своим и свежим. Этому принципу мы неукоснительно следуем в ресторане «ЖАКОV», причем стараемся поддерживать наших, местных производителей при закупке продукции.

В европейских ресторанах можно не выходя из-за стола совершить целое путешествие по Старому Свету, пусть и гастрономическое. Теперь частичка Европы есть и в Коми.

— Наверняка бабушки баловали лесными дарами?

— Да, отчетливо помню, как с дедушкой ходили в лес по грибы-ягоды. Одно из любимых мест — поляна за холмом, на которой россыпью росла ароматная красно-фиолетово-сиреневая сладко-кислая ягода с аристократическим характером — княженика. Мы ее ели, собирали, варили кисель. Кстати, это тоже семейные традиции приготовления пищи, бабушкино наследие — по ее рецепту я тоже варю кисель исключительно из натуральных ягод. Белые грибы, которые мы приносили домой в большом количестве, бабушка потом готовила по особому рецепту, я его больше нигде не встречала: мелко нарезала и долго, до черноты, выпаривала на сковороде, получался прямо концентрированный жареный белый гриб. Безумно вкусно.

— Как вы любите отдыхать?

— Очень расслабляет классическая хореография, если говорить о выходных и будничных вечерах. В прошлом году нашла студию бодибалета — час стоим у станка: тандю батман, гран плие, фордебра, кайф! Люблю читать, особенно в поезде. Кататься с 6-летним сыном на самокате летом, а зимой на лыжах. Ходить в баню на даче с подругами и разговаривать не о работе. Ещё преподаю в Академии госслужбы, читаю лекции, веду курсовые и дипломные работы. Всё, что на прямую не связано с работой, всё является переключением, созерцанием, изучением и, как результат, отдыхом!

— Чтобы вдохнуть жизнь в ресторан европейского уровня, Европу надо знать не по картинкам из интернета. В каких странах вы бывали?

— В Испании, Австрии, Венгрии, во Франции и Чехии. В Германии проходила стажировку месяц, успела перенять многие вещи о ведении бизнеса, восхищаюсь немецким практицизмом и функциональностью. Венгрия покоряет богатейшей культурой, здесь царит настоящий культ еды. Мечтаю годик пожить близ венгерского горячего озера Хевиз. В европейских ресторанах можно не выходя из-за стола совершить целое путешествие по Старому Свету, пусть и гастрономическое. Теперь частичка Европы есть и в Коми.

Для интеллигенции и бизнесменов

Владимир Кезлинг, путешественник, блогер, фотограф, предприниматель, путешественник, штурман проекта «Открывая Серебряное ожерелье»*:

Проект «ЖАКОV» транспортирует из Москвы и Санкт-Петербурга в регион мировые стандарты ведения ресторанного бизнеса.

Когда мы только зашли в «ЖАКОV», у меня сразу возникло ощущение, будто мы перенеслись из Сыктывкара куда-то в Финляндию. Заведения такого класса задают определенный уровень для всех остальных в городе и дают импульс для развития ресторанного бизнеса на новом качественном уровне. Очень грамотно продуманный интерьер, заказанные блюда по качеству полностью соответствуют первому впечатлению от ресторана.

Важный социальный момент: в наше время туристы и бизнесмены при планировании своих поездок — и для отдыха, и для бизнеса — уделяют особое внимание выбору мест размещения и питания. В регионах, как известно, дела с этим не всегда обстоят хорошо. Наличие хорошей гостиницы в Сыктывкаре с собственным прекрасным рестораном повышает привлекательность города и региона для посещения Республики Коми.

Издавна в России в ресторанах заключаются деловые сделки, рождаются новые идеи и проекты. С этой точки зрения, «ЖАКОV» может рассматриваться как центр культурно-деловой жизни региона, магнит для местной интеллигенции и бизнесменов, которые с удовольствием могут приезжать сюда, чтобы провести вечер.

Проект «ЖАКОV» транспортирует из Москвы и Санкт-Петербурга в регион мировые стандарты ведения ресторанного бизнеса. С одной стороны, это повышает общий уровень заведений общепита в городе, с другой, формирует запрос жителей города на наличие ресторанов такого класса.

* «Серебряное ожерелье России» — межрегиональный туристский проект, состоящий из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Серебряное ожерелье России» объединяет 11 субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа Российской Федерации, в том числе Республику Коми.

Досье

Анастасия Прокудина

Родилась в Хабаровском крае. Окончила Сыктывкарский государственный университет по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Работала в должности заместителя директора ГУП РК «Олимпиец», директора ГАУ РК «Центр культурных инициатив» «Югор», министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. С 25 ноября 2016 года — руководитель ООО «Гостиничный комплекс». Имеет взрослую дочь, воспитывает сына и внука.