В Коми из зарубежных стран переедет 21 соотечественник

Вчера Правительство Коми рассмотрело проект постановления, который предполагает денежную помощь россиянам, переезжающим в республику из зарубежных стран. Сейчас на участие в этой программе подал заявку 21 человек. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пособие переезжающим в наш регион из заграницы россиянам будет выплачиваться один раз. Размер выплаты для участника госпрограммы составит 20 тысяч рублей, для члена его семьи – 10 тысяч рублей.

По словам министра труда, занятости и социальной защиты Ильи Семяшкина, такая мера поддержки нацелена на стимулирование переселения участников госпрограммы и членов их семей на постоянное место жительства в Коми, а также позволит привлечь квалифицированных врачей и учителей в учреждения республики.

В первую очередь наша задача – это трудоустройство жителей Республики Коми. И мы эту работу ведём. Но перед нами стоят и общероссийские государственные задачи, которые мы тоже должны выполнять. Одна из них – это оказание помощи нашим соотечественникам при их переселении из иностранных государств. Сегодня уже имеется 21 заявка на участие в этой программе. Среди них – 6 врачей, 3 медицинские сестры, 8 учителей, 4 индивидуальных предпринимателя. Это специалисты с дипломами, которые будут востребованы у нас, —сказал Илья Семяшкина.

В 2019-2021 годы на реализацию мероприятий по выплате пособия на обустройство участникам Государственной программы и членам их семей ежегодно будут выделять 1,1 миллиона рублей: из федерального бюджета 770 тысяч рублей, из регионального — 330 тысяч рублей.

Напомним, что специалисты регистрируют очень большой отток населения из Коми. Глава республики Сергей Гапликов во время обсуждения проекта о выплатах переезжающим из зарубежья россиянам заострил внимание на этой проблеме и призвал искать пути для её полного и комплексного решения. Последствия оттока населения можно увидеть уже сейчас. Так, жители Воркуты даже за бесценок не могут продать свои квартиры и вынуждены их дарить муниципалитету. Местная администрация от таких подарков уже не знает, куда деться: ежегодно содержание пустующих жилых и нежилых обходится бюджету в 580 миллионов рублей. Также вчера Госсовет Коми принял закон о введении муниципальных округов в республике. Теперь Инта, Вуктыл, Печора, Усинск и Ухта могут потерять статус городских округов и стать муниципальными из-за недостаточно большой плотности населения.

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