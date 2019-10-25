В Верхней Максаковке построят новый стадион-трансформер

В 2020 году в Верхней Максаковке появится современный спортивный стадион-трансформер. Администрация Сыктывкара уже запланировала строительство на территории имеющегося стадиона в районе пересечения Красноборской и Снежной улицы. Стоимость проекта составит 54 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На новом стадионе будут беговые дорожки различной длины, футбольное поле, которое зимой превратится в хоккейную коробку, площадки для стритбола, ямы с песком для прыжков в длину и площадки для уличных тренажеров и воркаута, а также универсальная игровая площадка, предназначенная для игры в волейбол, теннис, баскетбол и бадминтон.

Фото пресс-службы городской администрации

- Создание новой спортивной площадки в Верхней Максаковке позволит обеспечить постоянные, безопасные и эффективные тренировки как для спортсменов, проживающих на территории поселка и близлежащих населенных пунктов, так и для любителей здорового образа жизни, а также воспитанников спортшкол города, – отметила руководитель городской администрации Наталья Хозяинова.

Напомним, что недавно администрация опубликовала генеральный план развития столицы Коми на ближайшие 20 лет. Он подразумевает строительство многоярусных парковок, железной дороги до Перми и проезда-дублера Октябрьского проспекта и множество других мер по улучшению города. План будут обсуждать 11 ноября в концертном зале «Сыктывкар» на улице Бабушкина, 22.

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