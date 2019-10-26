Печорская рыба Киркорова попала в «Вечерний Ургант»

В шоу «Вечерний Ургант» высмеяли фото с одного из концертов Филиппа Киркорова в Печоре. Глава администрации Наталья Паншина подарила певцу огромную рыбу.

Киркоров выступил в Печоре 15 октября. После шоу-программы директор спортивного комплекса "Сияние Севера" Наталья Низовцева вышла на сцену и вручила певцу огромную семгу. Артист с улыбкой закинул подарок на плечо и поблагодарил за теплый прием.

Снимок с подарком Киркоров выложил у себя в Instagram. Телеведущий Иван Ургант высмеял фото в своем шоу «Вечерний Ургант». Они вместе с Дмитрием Хрусталевым назвали снимок «слетом матерей своих детей». После этого они пошутили, что на концерте произошло чудо, и рыба стала падать с неба.

- Это не концерт, это конкурс красоты. И Филипп получает корону от прошлой победительницы конкурса «Мисс тунец», - сказал Ургант.

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