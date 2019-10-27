Сыктывкарец, впавший в кому в Турции, умер в самолете при транспортировке

Всю последнюю неделю Сыктывкар следил за судьбой земляка, попавшего в беду в чужой стране — 34-летний житель столицы Коми Александр Денисов, отдыхавший с семьей в Алании, оказался в госпитале с инсультом. После недельной борьбы за его жизнь его супруга сообщила на своей страничке в vk страшные новости: Саши больше нет. Чуда не произошло. Мужчина не выдержал 8-часового перелета на Родину.

Никто и никогда даже мысли не допускает о плохом в преддверии долгожданного отпуска. И такого трагического исхода не могла предположить семья Денисовых, отправившись 16 октября всем составом, вместе с ребенком и бабушкой, во «всероссийскую здравницу» — Турцию.

Фото Денисовы: Свадебное фото со странички Натальи в vk

Как рассказала на своей страничке в вк супруга Александра Наталья, все было прекрасно. Погода — супер, семья купалась и загорала, наслаждалась турецким олинклюзивом.

19 октября на вечерней анимации отеля Ganita Holiday все и произошло. Александру внезапно стало плохо, его перекосило. Рядом находились две девушки-фельдшеры, они и поставили предварительный диагноз — инсульт, в 34 года! Скорая приехала быстро. Затем начался поиск госпиталя, который бы подошел для лечения таких сложных случаев:

— В Алании с медициной неважно, — пишет в vk Наталья. — Нашей больницей стал третий госпиталь, в который мы заезжали, а это в двух часах езды от того места, где все случилось.

Состояние Александра врачи сразу оценили как критическое: на шее мужчины закупорилась вена, что затем переросло в отек головного мозга. Александр находился в коме, под искусственной вентиляцией легких. Турецкие медики запретили транспортировку мужчины в Россию. Наталья осталась ждать вестей в ближайшей гостинице, а 4-летний сын в отеле вместе с бабушкой.

В течение нескольких дней врачи боролись за жизнь сыктывкарца, провели операции. 21 октября Наталья сообщила, что «50% клеток головного мозга мертвы», а на следующий день, что «осталось только ждать, Саша погибает». Друзья и близкие Денисовых организовали сбор для помощи семье на случай, если придется оплачивать лечение и нахождение в госпитале после окончания туристической страховки. Весь Сыктывкар молился и держал кулачки за Сашу…

С 25 октября Республиканский Центр медицины катастроф ждал возможности перевезти пациента. Накануне сыктывкарца доставили в Москву, откуда должны были транспортировать в Сыктывкар. Из московского аэропорта Домодедово самолет вылетел 26 октября в 10 вечера и приземлился в Сыктывкаре в час ночи. Несмотря на активную помощь врачей, перелет Саша не выдержал. Он скончался от отека головного мозга.

«Комсомольская правда-Коми» выражает искренние соболезнования родным и близким Александра.

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