В больнице Усинска прокомментировали письмо горожанки, у умершей матери которой выявили коронавирус

Руководство больницы Усинска прокомментировало эмоциональное письмо горожанки, чья мама болела коронавирусом и умерла Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководство Усинской больницы прокомментировало письмо женщины, мама которой болела COVID-19 и умерла. Об этом пишут «Усинск. Новости».

Горожанка в письме назвала происходящее в больнице «беспределом».

Мама говорила, что санитарное состояние палат, питание, а также отношение медперсонала оставляет желать лучшего. А уж о лечении я вообще молчу: у нее не было регулярной подачи кислорода, на что она оптимистично отшучивалась мол «у них тут сквозняк не хуже кислорода». Небулайзер (ингалятор), который назначил врач, принесли только с третьего раза. Более того, как выяснилось из утреннего разговора в день ее смерти, ночью сотрудники инфекционного отделения решили провести дезинфекцию, ничем иным как раствором хлора. Да, может быть хлор и отлично дезинфицирует, но дышать его парами вредно даже здоровому человеку, не говоря уже о человеке с тяжелым респираторным заболеванием, да еще и с хронической бронхиальной астмой! написала женщина.

Также она рассказала, что её мама ушла на поправку, но смерть резко оборвала все ее планы. Горожанка считает, что в смерти ее матери виноваты медики.

Главврач больницы Усинска Максим Чуркин ответил на претензии женщины. Информацию о диагнозе он разглашать отказался, сославшись на врачебную тайну. Та же самая реакция последовала и на вопрос о приступе астмы. Дезинфекцию в отделении проводили хлорсодержащими средствами согласно санитарным правилам. Лечащий врач опроверг информацию о том, что небулайзер принесли с третьего раза.

Пациентка была заявлена на транспортировку в Коми республиканскую клиническую больницу Сыктывкара силами медицины катастроф. Рейс не состоялся по техническим причинам, не зависящим от медицинского учреждения. Несмотря на это медицинская помощь пациентке оказывалась в полном объёме, заявил в ответе Максим Чуркин.

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