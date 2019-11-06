2019-11-06T15:33:21+03:00
Общество

Следственный комитет Коми сделал заявление о смерти пятилетней девочки в ухтинском детсаду

Правоохранительные органы опровергли информацию о ротавирусной инфекции
Дарья ЮДИНА
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Следователи продолжают изучать обстоятельства смерти девочки в ухтинском детсадуСледователи продолжают изучать обстоятельства смерти девочки в ухтинском детсадуФото: Иван НИЖЕГОРОДОВ
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Следственное управление Следственного комитета Коми опровергло информацию о том, что у пятилетней девочки, умершей в ухтинском детском саду во время тихого часа, было ротавирусное заболевание. По предварительным данным судебно-медицинского исследования, причиной смерти девочки стало острое развитие заболевания - неуточненной вирусной инфекции.

Сейчас проводятся судебные экспертизы, которые помогут установить точную причину смерти ребенка. Расследование продолжается.

Напомним, что на прошлой неделе в Ухте в детском саду № 11 умерла пятилетняя девочка. Следователи, региональный Минобраз, ухтинская администрация и местное управление образования проверяют обстоятельства смерти девочки. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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