15 машин застряли у переправы Седкыркеща, они уже два дня ждут паром

Седкыркещ — это место, куда сложно добраться и еще сложнее выбраться. В настоявшее время около 15 машин стоят на берегу в ожидании переправы, которой нет, рассказывают местные жители. В администрации рассказали, когда ждать транспортировки авто.

- У переправы стоят около 15 машин с воскресенья. Хозяева авто время от времени приезжают, чтобы узнать, когда организуют переправу. В МЧС рассказали, что переправы не стоит ждать. От администрации — молчание. Куда делся катерок, который тянет паром, неизвестно. Когда прибудет на место, неизвестно, - рассказал «КП» Алексей. Его машина тоже осталась ждать переправы.

Фото Алексея П.

В мэрии «КП-Коми» пояснили, что в настоящее время идет восстановление моста на Заречье, который снесло шугой в эти выходные. Для починки моста задействованы буксировщики, которые необходимы для перевозки авто на Седкыркещ и обратно.

- МКП «Жилкомсервис» ведет непрерывную работу по восстановлению автомобильного сообщения по мосту в Заречье. Как только будут закончены работы, буксировщик вернут на переправу к Седкыркещу, - ответили в пресс-службе мэрии.

Фото Алексея П.

Специалистам, трудящемся над восстановлением моста, приходится работать в сложных условиях. «Жилкомсервис» просит жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Таким образом, в администрации про застрявшие машины знают, прислать буксир к переправе обещают в кратчайшие сроки. Правда, когда это будет, не уточняют. Все зависят, как быстро рабочие справятся с устранением неисправностей на мосту в Заречье.

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