2019-11-05T15:42:33+03:00
Общество

В Сыктывкаре откладывается открытие Центра паллиативной помощи

Дата официального открытия будет известна после завершения ремонтных работ
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В этом здании будет располагаться Центр паллиативной помощи. Фото Дмитрия НапалковаВ этом здании будет располагаться Центр паллиативной помощи. Фото Дмитрия Напалкова
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В конце лета правительственный телеканал «Юрган» сообщал,что Центр паллиативной помощи республиканского онкологического диспансера откроется в сентябре. Однако этого не произошло. Когда же начнет функционировать долгожданный центр, о котором говорят уже больше 12 лет, пока неизвестно.

- Сейчас в здании по улице Набережной, 9/1, в котором будет располагаться Центр паллиативной помощи, проводится заключительный этап ремонтных работ. Дата официального открытия будет известна после завершения ремонтных работ, оснащения отделения необходимым оборудованием и получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения в декабре 2019 года, - ответили в Минздраве.

Центр паллиативной помощи - это место, где пациенты, столкнувшиеся с неизлечимыми заболеваниями, получат квалифицированную помощь. Возможно, для кого-то из них центр станет последним прибежищем. Муки ухода облегчат специально обученные специалисты и православные батюшки. Кстати, центр будет находится под постоянным патронатом Сыктывкарской и Воркутинской епархии. В отделении даже появится молельная комната и комната для прощания с ушедшими.

Отметим, что хоспис в столице Коми хотели открыть еще 12 лет назад, он был бы первым на Северо-Западе и вторым – после Москвы – в России. В 2005 году сбор средств на строительство хосписа объявил тогдашний мэр Сыктывкара Сергей Катунин, он пережил личную трагедию: от онкозаболевания скончался его близкий. В 2007 году здание на улице Набережной было построено и освящено епископом Питиримом, в попечительский совет вошли люди, которые вкладывали собственные средства в его создание. Но из-за административных преград открыть хоспис не удалось, вместо него появился Центр психического здоровья. В 2009 году епархия предлагала создать волонтерскую службу по уходу за неизлечимыми больными. Идея не была реализована. В остальном дальше разговоров о необходимости хосписа дело не шло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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