Стали известны подробности убийства ухтинки Марины Щетининой

Недавно в Ухтинском суде начали рассматривать уголовное дело, возбужденное по факту убийства местной жительницы Марины Щетининой. Ухтинка пропала в ноябре прошлого года. Её тело нашли в чемодане только в мае этого года. Следователи считают, что женщину убил её бывший муж, а скрыть улики ему помогли две пособницы. Сейчас стали известны некоторые подробности гибели Марины Щетининой. Телеканал «Юрган» посвятил нашумевшему делу отдельный сюжет программы «КРиК. Криминал и комментарии».

Утром в день исчезновения Марина Щетинина отвела сына в школу. Там она поняла, что дома осталась сменная обувь мальчика. Женщина пообещала быстро сбегать за ней домой и вернуться. Но в школу снова она так и не пришла.

Во время обеда до молодой мамы попыталась дозвониться учительница. Телефон был отключен. Сына Марины Щетининой забрала её подруга. В тот же вечер в полицию сообщили о пропаже горожанки.

В квартире лежал шарф, был беспорядок. Дверь была закрыта неправильно, не так, как обычно закрывала Настя. В квартире её не оказалось.

- Мы надеялись, что она придет, - сказала подруга пропавшей ухтинки.

Волонтеры, сотрудники МЧС и полиции искали Марину Щетинину по всему городу. Но усилия не приносили результатов. Оперативники выяснили, что последний раз телефон исчезнувшей ухтинки подавал признаки жизни в районе деревни Веселый Кут под Ухтой. Там поиски тоже ничего не дали.

Зацепку получили благодаря камере видеонаблюдения. В 8 часов 17 минут Марина Щетинина вышла из дома с сыном. Через восемь минут к дому пришел мужчина с чемоданом в руках. Немного постояв на улице, он зашел в дом. Через несколько минут вернулась и молодая мама.

В 8 часов 40 минут к дому подъехал белый ВАЗ с женщиной-водителем. Мужчина с чемоданом, явно тяжелым, спустился и положил его в машину и уезжает. На выезде со двора он вышел к автомобилю Opel и что-то передал женщине за рулем. Обе машины уехали. ВАЗ отправился в сторону Сосногорска.

Женщину, которая сидела за рулем белого автомобиля, нашли не сразу: ВАЗ был зарегистрирован на другого человека. Помогла удача: оперативники нашли машину в одном из районов Ухты. Когда они проверяли автомобиль, из подъезда вышла девушка с видео. Это была Ольга Кузьминых.

Позже её в сопровождении адвокатов привезли в Следственный комитет. Ольга Кузьминых заявила, что её попросил помочь бывший сосед по общежитию Алексей Щетинин. Возможная пособница говорит, что о теле в чемодане узнала, только когда экс-супруг убитой сел в машину.

- Я спрашивала: что случилось, что произошло? Алексей ответил, что это сделал из-за скорого суда по квартире и что она [Марина] ему жизнь испортила, - рассказала фигурантка дела.

Позже Ольга Кузьминых призналась, что о планах по убийству экс-супруги Алексей Щетинин рассказывал ей давно. Даже спрашивал, нет ли неё знакомых киллеров.

Также во время следствия девушка показала мост, с которого вероятный убийца сбросил тело Марины Щетининой, и мусорные баки, в которые выбросили одежду задушенной женщины. Алексей Щетинин и его сожительница Марина Козлова, которая была за рулем Opel в день убийства, во время задержания все отрицали. Марина Козлова объяснила, что Алексей Щетинин попросил её выбросить телефон. Вторая возможная пособница разломала телефон и выбросила его в реку. Об убийстве она якобы ничего не знала.

Записи телефонных разговоров показали, что обе возможные пособницы знали о намерениях Алексея Щетинина. Во время одного из диалогов он цинично назвал бывшую жену «будущей тушкой».

Между тем в начале отношения между Мариной и Алексеем были очень романтичными. Они познакомились на предприятии. Через год ухтинка забеременела. Мужчина публично сделал ей предложение, стоя на коленях. Отношения испортились после свадьбы: Алексей Щетинин ушел с головой в свои интересы, стал бить жену. Все закончилось тем, что Марина Щетинина подала в суд. Это ожесточило её супруга ещё больше: он стал говорить, что «жена опозорила его перед другими людьми».

Судебные тяжбы окончательно расстроили отношения между супругами. Алексей Щетинин стал ненавидеть когда-то любимую женщину. Он спланировал её убийство, приготовил удавку из провода, чемодан, следил за женщиной. В итоге все закончилось смертью ухтинки.

Сейчас суд рассматривает дело, возбужденное по факту убийства Марины Щетининой. Дело одной из предполагаемых пособниц рассматривается отдельно: Ольга Кузьминых может получить меньший срок, так как помогала следствию.

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