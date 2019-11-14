2019-11-14T15:14:39+03:00
Общество

Мэрия Сыктывкара будет следить за автобусами с помощью систем спутникового наблюдения

Так администрация хочет контролировать график движения общественного транспорта
Дарья ЮДИНА
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Мэрия будет пристальнее следить за сыктывкарскими автобусами. Фото пресс-службы городской администрацииМэрия будет пристальнее следить за сыктывкарскими автобусами. Фото пресс-службы городской администрации
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Мэрия Сыктывкара усилит контроль за соблюдением графиков движения автобусов. В городской администрации планируют проводить рейды и отслеживать перемещения автобусов, анализируя данные системы спутникового наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сыктывкарцы уже не раз жаловались на опаздывающие автобусы, поэтому и.о. мэра Наталья Хозяинова поручила усилить контроль за работой общественного транспорта.

Уже сегодня специалисты городского Управления ЖКХ провели рейд в утренний час пик по маршрутам №1 и №3 (обслуживает САТП №1), №4, №17 и №44 (обслуживает Товарищество индивидуальных перевозчиков), на которые поступали жалобы. В ходе рейда были зафиксированы незначительные отставания от графика, по условиям контрактов находящиеся в пределах допустимых значений.

Кроме проведения рейдов, мэрия изучит сведения из системы спутникового слежения по сигналам, полученным от горожан. Жалобы касались не только проверенных сегодня маршрутов, но и ряда других, в частности – №7, №15 и № 54. По всем выявленным случаям нарушения графиков движения составят документы для претензионной работы с перевозчиками.

Мэрия Сыктывкара просит горожан сообщать о фактах нарушения графиков движения автобусов непосредственно перевозчикам по телефонам: САТП №1 – 56-56-98 (горячая линия); Товарищество индивидуальных перевозчиков – 42-02-42 (диспетчерская).

Если компании-перевозчики не будут реагировать на сигнал, необходимо обратиться в городское Управление ЖКХ по адресу: улица Бабушкина, д.22, каб.223,

либо направить сведения на электронный адрес ujkh@syktyvkar.komi.com. В обращении необходимо указать название остановки, дату и время нарушения интервала движения автобуса, номер маршрута. Также большим подспорьем станет госномер автобуса, нарушавшего график. Желательно, чтобы в обращении была фотография номера. Уточнить информацию можно по телефону 29-42-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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