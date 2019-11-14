2019-11-14T17:21:26+03:00
Общество

В Воркуте проверят свалку с шприцами и пробирками с кровью

Опасные медицинские отходы нашли прямо в черте города
Дарья ЮДИНА
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Воркутинцы нашли свалку с опасными отходами в своем городе. Фото Дениса НейцелисаВоркутинцы нашли свалку с опасными отходами в своем городе. Фото Дениса Нейцелиса
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Воркутинцы на Врачебной улице нашли свалку с опасными медицинскими отходами. Фотографии с пробирками с кровью и шприцами они разместила в группах «ВКонтакте». Кроме того, рядом с ними сфотографировали возле несанкционированной свалки дымящуюся цистерну. Горожане предположили, что в ней сжигали биоматериалы.

Пробирки с кровью валялись прямо на земле. Фото Дениса Нейцелиса

Пробирки с кровью валялись прямо на земле. Фото Дениса Нейцелиса

Администрация Воркуты уже проверила место свалки вместе с полицейскими. О результатах проверки сообщат позже.

Место с отходами уже проверила сотрудники администрации и полиции. Фото Дениса Нейцелиса

Место с отходами уже проверила сотрудники администрации и полиции. Фото Дениса Нейцелиса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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