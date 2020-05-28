2020-05-28T14:43:59+03:00
Общество

В Коми от коронавируса выздоровели еще 19 человек

Всего вылечились 644 жителя республики
Дарья ЮДИНА
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В Коми сегодня зафиксировали 50 новых случаев заражения коронавирусомВ Коми сегодня зафиксировали 50 новых случаев заражения коронавирусом
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По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми лабораторно подтверждено 1238 случаев заболевания COVID-19. Сегодня зарегистрировали 50 новых случаев заражения.

Сейчас республика находится на 58 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего под медицинским наблюдением находится 1604 человека: 1553 контактировали с заболевшими, 51 прибыл из-за рубежа.

Ещё 19 человека выздоровели. Всего от COVID-19 вылечились 644 человека. Официально подтверждено 22 летальных исхода у пациентов с коронавирусом, сегодня зафиксировали еще одну смерть.

За последние сутки снято с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 86 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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