2020-05-28T16:12:13+03:00
Общество

Власти Воркуты считают, что больше половины населения стоит переселить

Изменения нужны для нормального функционирования города
Дарья ЮДИНА
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Мэр Воркуты просит ускорить процесс переселения людейМэр Воркуты просит ускорить процесс переселения людей
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Мэр Воркуты Игорь Гурьев считает, что необходимо ускорить реализацию федеральной программы по переселению граждан с Крайнего Севера в более теплые регионы. Для нормального функционирования города, по его мнению, численность заполярного города можно снизить до 40 процентов. Об этом пишут «Невские новости».

По словам Игоря Гурьева, в очереди на переселение в администрации города стоят более 14 тыс. человек. Однако сертификаты на новые квартиры ежегодно получают лишь 220-240 счастливцев. Судя по статистике, если ситуацию не изменить кардинально, то многие просто не доживут до переселения.

Ухудшает ситуацию и пандемия коронавируса. Местный бюджет сильно потеряет в деньгах, возможны банкротства предпринимателей и продолжающееся сокращение рабочих мест. Официальная безработица в Воркуте увеличилась почти в два раза. Между тем есть еще и неофициальная. Те, кто работал за «серую» зарплату остались без дохода, и им невозможно устроится даже дворниками или сторожами, поскольку такие вакансии в центре занятости уже большая редкость. В городе требуются только квалифицированные специалисты в угледобыче, медицине и образовании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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