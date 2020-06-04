В Воркуту привезли новые аппараты ИВЛ

В Воркуту поступили новые аппараты искусственной вентиляции легких и дополнительная партия средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Так, три аппарата ИВЛ уже поступили в городскую больницу скорой медицинской помощи. Ещё три аппарата в ближайшее время поступят в Воркутинскую инфекционную больницу.

Также воркутинская поликлиника, родильный дом, инфекционная больница и больница скорой медицинской помощи дополнительно получили 500 одноразовых костюмов, 22 тысячи медицинских масок, 3150 пар бахил, 3 тысячи медицинских шапочек, 2700 пар перчаток, 220 флаконов кожного антисептика, 22 две упаковки хлорактивных средств для дезинфицирующей обработки помещений.

Новое оборудование и СИЗы медработникам определенно понадобятся: вчера в заполярном городе зарегистрировали сразу 41 новый случай заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в Воркуте лабораторно подтвердили 175 случаев заражения.

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