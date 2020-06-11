2020-06-11T18:16:01+03:00
Общество

Семья из Усть-Куломского района первой получила 2 млн рублей на строительство жилья в селе

До конца месяца такие выплаты получат еще 12 семей
Дарья ЮДИНА
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Семья из Усть-Куломского района получила 2 млн на строительство домаСемья из Усть-Куломского района получила 2 млн на строительство дома
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Семья из Усть-Куломского района получила выплату в 2 млн рублей на строительство (приобретение) жилья в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». До конца июня такие выплаты получат ещё двенадцать семей. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза.

В 2020 году на соцвыплаты на строительство жилья в предусмотрено 24,4 миллиона рублей. Из них средства федерального бюджета — 8,1 миллиона рублей, республиканского бюджета — 16,3 миллиона рублей.

Программа позволяет удержать на местах молодых специалистов, работающих в агропромышленном комплексе и в социальной сфере, а также создаёт комфортные условия жизни в сельской местности, отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Денис Паспеков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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