В Воркуте детсад закрыли на карантин из-за коронавируса

В Воркуте в детском саду № 41 ввели карантин. Трое воспитанников контактировали с заболевшими коронавирусом, сообщает пресс-служба местной администрации.

Двое воспитанников посещали детский сад по 29 мая. Один со справкой от врача пришел в детский сад 2 июня, но с 3 июня его не посещал.

По состоянию на 11 июня детсад посещали 46 воспитанников в пяти группах. Все дети будут приниматься в детский сад с соблюдением всех санитарных правил, только после решения территориального отдела управления Роспотребнадзора об отмене карантинных мероприятий.

В связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, убедительная просьба к родителям по возможности воздержаться от посещения детских дошкольных учреждений.

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