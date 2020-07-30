Даешь коми кыв в онлайн!

Мессенджер Телеграм является одним из самых популярных в мире. В 2020 году его ежемесячная аудитория достигла 400 млн человек. Одна из причин популярности Телеграма многонациональность: мессенджером пользуются во всем мире, благо, языковые возможности позволяют. Благодаря труду энтузиастов жители Республики Коми скоро тоже смогут использовать в интерфейсе коми язык (правда, неофициально). О своем опыте перевода коми ижемец Александр Терентьев рассказал «КП-Коми».

Александр Терентьев переводит интерфейс в «Телеграме» на коми язык. Он занимается переводом версии на iOS (операционная система, которую разрабатывает и выпускает компания «Apple»), а адаптированием андроид-версии занимаются другие люди из коми активистов.

Скриншот из группы "Komi Daily"

- Один из важных факторов, обуславливающих витальность (Жизнеспособность. Прим. ред.) языка, возможность использовать его в современных реалиях. К этому же и относится и то, в каких масштабах коми язык представлен в интернете. Узнав, что у Телеграма есть переводческая платформа, я сразу захотел перевести приложение. Перевожу как для себя, так и для того, чтобы другие люди могли видеть, что коми современный язык с лексиконом, отвечающим нынешним реалиям, и широким распространением на различных IT-платформах, - говорит Александр.

Переводит Александр с помощью платформы Телеграма. В качестве базового языка активист использует финский: из всех представленных в мессенджере языков он максимально похож на коми. В переводе Александр не новичок: у него уже есть адаптирования интерфейса в соцсети ВКонтакте.

- Опыт совершенно разный. У Телеграма более продвинутый механизм перевода. Да и ключей перевода у ВК меньше. Ключ перевода это текстовая единица, имеющая свою уникальную функцию. К примеру, «открыть», «сохранить файл» и другие. Ключ может состоять как из одного слова, так и нескольких предложений, - поясняет энтузиаст.

Скриншот из группы "Komi Daily"

По словам Александра, каждую версию интерфейса в Телеграме (приложения, просматриваемого со стационарных компьютеров) пришлось переводить отдельно. Еще одна загвоздка - некоторые глобальные ключи не поддались переводу, но их всего около десяти штук.

Перевод мессенджера на коми язык — процесс трудоемкий. Но важная работа Александра уже близка к завершению. iOS версия переведена почти полностью, осталось всего 200 ключей перевода.

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