Опубликовано фото обвиняемого в убийстве сыктывкарки Анны Нестеровой

Обвиняемого в убийстве пропавшей сыктывкарки Анны Нестеровой арестовали на полгода. Пресс-служба Сыктывкарского городского суда опубликовала фото мужчины.

Сыктывкарский городской суд избрал меру пресечения для мужчины, обвиняемого в убийстве пропавшей сыктывкарки Анны Нестеровой - Бориса Попова арестовали на полгода. Сейчас фигурант дела ждет первое заседание суда. Оно пройдет 19 ноября.

Фото опубликовано пресс-службой Сыктывкарского городского суда

Напомним, что 43-летняя жительница Сыктывкара Анна Нестерова пропала в ноябре прошлого года. Вскоре после её пропажи следователи возбудили уголовное дело. После этого предполагаемого убийцу задержали: мужчина признался в содеянном.

Фото vk.com

По версии следствия, что в ночь на 1 ноября в частном жилом доме по улице Клары Цеткин пьяный подозреваемый несколько раз ударил Анну Нестерову по лицу. После он на машине приятелей вывез сыктывкарку в безлюдное место к реке в районе улицы Приречной. Там обвиняемый убил женщину, и чтобы скрыть следы убийства, скинул тело в воду. Труп так и не нашли.

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Возможного убийцу будут судить (подробности).