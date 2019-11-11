2019-11-11T16:43:21+03:00
Общество

В убийстве судьи из Усть-Вымского района сознался его друг

Мужчина написал явку с повинной
Дарья ЮДИНА
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Мужчина случайно выстрелил из охотничьего ружьяМужчина случайно выстрелил из охотничьего ружья
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Следователи продолжают изучать обстоятельства гибели мирового судьи Жешартского судебного участка. Друг погибшего признался в неосторожном убийстве, написав явку с повинной. Об этом пишет пресс-служба СУ СК Российской Федерации по Республике Коми.

Напомним, что тело мертвого судьи нашли в прошлую субботу в квартире в Микуни. Мужчина умер из-за огнестрельного ранения. Друг погибшего рассказал, что произошло. Он сообщил, что будучи пьяным, готовился к охоте. Он упаковывал в чехол свое ружье и случайно выстрелил в приятеля. Выдвинутая подозреваемым, а также иные версии произошедшего проверят в рамках расследования уголовного дела.

В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, проводятся следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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