2019-11-18T13:03:22+03:00
Общество

В Выльгорте построят детский сад за 205 миллионов рублей

Сейчас ищут подрядчика
Дарья ЮДИНА
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В Выльгорте в 2020 году построят новый детсадВ Выльгорте в 2020 году построят новый детсадФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В селе Выльгорт Сыктывдинского района хотят построить детский сад на 270 мест. Стоимость проекта более 205 миллионов рублей. Сейчас ищут подрядчика, который взялся бы строительство — объявление о соответствующем аукционе разместили на сайте госзакупок.

Согласно данным из документации проекта, здание с учетом технического подполья будет трехэтажным. Общая площадь 5,7 тысяч квадратных метров. Новое дошкольное учреждение появится в местечке Пичипашня.

Компанию, которая будет ответственна за строительство, выберут 26 ноября. По календарному плану уже в декабре этого года подрядчик должен будет вырубить деревья на месте строительства, в январе следующего начать забивку свай и заливку фундамента, до октября сделать крышу, а в ноябре подключить отопление и электричество. Благоустройством территории подрядчик, по плану, займется в октябре 2020 года. Строительство планируется закончить не позднее 15 декабря 2020 года.

Напомним, что сейчас в Эжве тоже хотят построить детский сад на 250 мест. Подрядчика уже выбрали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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