В Инстаграме появилась маска, созданная по татуировке защитника Шиеса

В Инстаграме появилась маска Андрея Христофорова, более известного под именем Древарха Просветленного. Он известный защитник Шиеса, выступающего против строительства на станции мусорного полигона. Теперь пользователи популярной соцсети смогут примерить его знаменитую зеленую татуировку Человека-дерева и мигалку на голове. Создала маску жительница Архангельской области Светлана Дмитриева.

Древарх Просветленный. Фото с личной страницы "ВКонтакте"

Чтобы использовать маску, необходимо подписаться на инстаграм-аккаунт её создательницы Ольги Дмитриевой. После подписки доступ к маске откроется автоматически: её можно будет применять, снимая сториз.

Напомним, что ранее программист из Санкт-Петербурга создал мобильную игру, в которой есть уровень, связанный с Шиесом. Также сыктывкарцы презентовали клип на тему постапокалипсиса, в котором затронули тему Шиеса и экологии. Кроме того, журналист Максим Шевченко снял о станции в Архангельской области 25-минутный ролик.

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