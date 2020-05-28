В Коми могут учредить госнаграду имени уроженца республики

В Коми предложили учредить новую госнаграду медаль Ивана Павловича Морозова. Уроженец Межадора внес огромный вклад в развитие республики. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Инициативу врио главы Коми об учреждении новой государственной награды поддержали общественники Сысольского района, откуда Иван Морозов родом.

СПРАВКА «КП»

Иван Павлович Морозов родился в 1924 году в селе Межадор Сысольского района Коми АССР. Участник Великой Отечественной войны. 43 года находился на комсомольской, советской и партийной работе, из которых 22 года был первым секретарем Коми обкома КПСС. Член Центрального Комитета КПСС, депутат Верховного Совета СССР пяти созывов. За заслуги по развитию экономики и культуры Коми АССР удостоен трёх орденов Ленина, ордена Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и других наград.

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